Сенаторы США заявили, что разрешение Трампа на импорт дизеля из РФ противоречит законодательству

Они напомнили, что в 2022 году Конгресс запретил импорт российских энергоносителей.

Семь сенаторов США от Республиканской и Демократической партий заявили, что решение администрации Дональда Трампа о разрешении импорта российского дизельного топлива противоречит законодательству США. В совместном заявлении они призвали главу Белого дома немедленно его отменить.

Заявление было опубликовано в воскресенье, 11 октября, от имени сенаторов Джин Шагин, Сьюзан Коллинз, Ричарда Блументаля, Лизы Мурковски, Рона Вайдена, Тома Тиллиса и Джона Кертиса.

Они напомнили, что в 2022 году Конгресс запретил импорт российских энергоносителей. Это было необходимо, чтобы не допустить использования средств США для финансирования войны России против Украины.

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"Решение президента Трампа разрешить импорт российского дизельного топлива в США прямо противоречит этому закону. Администрация также не проконсультировалась с Конгрессом и не предоставила никаких объяснений в обоснование своего решения, как того требует законодательство. Соединённые Штаты не должны оказывать Путину финансовую поддержку, пока Россия продолжает убивать украинских гражданских лиц. Администрация должна немедленно изменить курс", – подчеркивают сенаторы в заявлении.

Поставки российского топлива на мировой рынок

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам конгрессмена-республиканца Брайана Фицпатрика, законодатели готовят новый двухпартийный законопроект, который запретит любые закупки российской нефти. По его словам, документ будет называться "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу"". Фитцпатрик рассказал, что его вынесут на рассмотрение пленарного заседания в порядке внеочередного рассмотрения. Конгрессмен уверен, что этот законопроект будет принят подавляющим большинством голосов. Другой конгрессмен Дон Бейкон высказал мнение, что решение президента США Дональда Трампа о закупке российского дизельного топлива выглядит как слабость.Говоря о новом двухпартийном законопроекте, он подчеркнул, что эта инициатива подтвердит, что Конгресс США стоит на стороне Украины.

Также мы писали, что сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен отметил, что Трамп развязал бессмысленную и незаконную войну с Ираном, из-за чего выросли цены на дизельное топливо. Ван Холлен подчеркнул, что теперь глава Белого дома хочет финансировать незаконную войну Путина против Украины, закупая у него дизельное топливо. По его мнению, один стратегический провал следует за другим. Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен назвала это решение "позором" и посоветовала Трампу вместо этого прекратить войну с Ираном.

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