Премьер-министр Великобритании заявил, что РФ вмешивалась в результаты голосования по Brexit, – The Guardian

Заявления Бернема существенно отличаются от позиции предыдущих консервативных правительств, которые настаивали на том, что доказательств успешного вмешательства России в голосование во время референдума не было.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Москва пыталась повлиять на голосование 2016 года о выходе страны из Евросоюза, сообщает The Guardian.

Издание пояснило, что Бернем отметил: он спросил, пыталась ли Москва повлиять на референдум, и получил подтверждение, что да.

"Придя на Даунинг-стрит, я задал вопрос: было ли вмешательство России в референдум 2016 года? Я получил четкий ответ: да, было", – рассказал он в подкасте "The Rest is Politics".

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В статье отмечается, что заявления Бернема существенно отличаются от позиции предыдущих консервативных правительств, которые настаивали на том, что доказательств успешного вмешательства России в голосование во время референдума не было.

При этом премьер-министр Великобритании не сообщил, кто предоставил ему эту оценку, на каких доказательствах она основывалась и повлияло ли какое-либо вмешательство на результат голосования.

Издание отметило, что в отчете парламентского комитета по разведке и безопасности за 2020 год правительство и разведывательные службы подверглись критике за то, что они не провели надлежащего расследования возможного вмешательства России в референдум.

Межпартийный комитет пришел к выводу, что министры не приложили усилий для получения полной оценки действий Москвы, несмотря на доказательства попыток повлиять на британскую политику через поддерживаемые государством российские СМИ и аккаунты в социальных сетях.

Бернем отметил, что Великобритании следует быть более открытой в отношении попыток враждебных государств вмешаться в ее политику, особенно в условиях, когда европейские лидеры борются с ростом популярности ультраправых сил.

Издание напомнило, что в прошлом месяце премьер-министр Великобритании в своей речи на Генеральной Ассамблее ООН подверг критике российскую информационную войну, заявив, что имеются доказательства того, что Москва пыталась вмешаться в парламентские выборы 2019 года.

"Сейчас важно четко зафиксировать эти факты, и я верю, что это поможет избирателям в Германии и Франции понять, что часть этой политической деятельности инициируется нашими врагами, а именно Россией", – отметил Бернем.

Украина и Великобритания: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Великобритания выразила поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что украинцам следует выбрать нового лидера. Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг подчеркнул, что ответственность за начало войны лежит на России, а Владимир Путин может прекратить боевые действия, однако не делает этого. Стритинг предположил, что позиция Трампа может быть связана с приближением промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре. В то же время Стритинг призвал не преувеличивать влияние закупок российской нефти на общую поддержку Украины со стороны Вашингтона.

Также мы писали, что Великобритания вводит новые санкции против России, чтобы лишить Кремль источников финансирования войны против Украины. Государственный секретарь по иностранным делам, делам Содружества наций и развитию Великобритании Эд Милибэнд пояснил, что ограничения касаются теневого флота России, нефтяных компаний, криптовалют и т. д. Примечательно, что ограничительные меры касаются еще 12 нефтяных танкеров, действующих в составе российского "теневого флота". Теперь в общей сложности санкции введены против более 600 судов.

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