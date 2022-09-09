Освобождены уже свыше 30 населенных пунктов, сообщил президент Украины.

Защитники Украины в Харьковской области освободили более 30 населенных пунктов.

Освобожденные населенные пункты взяти под контроль, рассказал президент Владимир Зеленский в новом видеообращении.

"Наша армия, разведка и Служба безопасности Украины продолжают активные действия на нескольких оперативных направлениях. Успешно продолжают", - поделился президент.

Видео дня

Глава государства добавил, что "на это время ВСУ освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области".

Напомним, 24 февраля оккупационные войска России рано утром вторглись на украинскую территорию, атаковали военные и гражданские объекты и захватывали населенные пункты, в частности, на Харьковщине.

ВСУ дают достойный отпор оккупантам. В конце августа стало известно, что защитники Украины пошли в контрнаступление и освободили в Харьковской области свыше 20 населенных пунктов.

На нашей земле по состоянию на 9 сентября уже уничтожены около 51 900 противников.