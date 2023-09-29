Журналисты заметили существенный рост потерь среди российских офицеров - особенно старшего звена.

Журналисты установили имена 33 236 российских военных, которых убили на войне в Украине, начиная с февраля 2022 года. Из них примерно 2 448 ликвидированы в ходе украинского контрнаступления.

Журналисты заметили существенный рост потерь среди российских офицеров - особенно старшего звена. Эта тенденция, начавшаяся вместе с контрнаступлением ВСУ, сохраняется, пишет Би-би-си. Журналисты отметили, что с начала контрнаступления оккупанты потеряли не менее 234 офицеров, включая двоих генералов и 11 полковников. Отмечается, что сопоставимые потери были только в самые первые месяцы нападения на Украину.

Издание отметило, что растущие потери среди командиров указывают на то, что решение ответственных задач в российской армии по-прежнему требует "ручного управления" и личного присутствия старших офицеров на линии фронта.

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К тому же, по данным журналистов, судя по некрологам, основная нагрузка при отражение контрнаступления ВСУ легла на мобилизованных и добровольцев. Каждый третий погибший в ходе отражения контрнаступления ВСУ был мобилизованным.

Также журналисты добавили, что важную роль продолжают играть и привлеченные на фронт заключенные. Уехавшие из колоний под эгидой Минобороны России сейчас активно участвуют в боях в Донецкой и Запорожской областях. В настоящее время известно о ликвидации 200 заключенных.

Журналисты отметили, что на самом деле число убитых гораздо выше, но трупы заключенных часто по долгу не забирают с поля боя. В итоге даже те, кто точно был убит, месяцами числятся пропавшими без вести.

В противодействии ВСУ задействованы и элитные подразделения российской армии: ВДВ, морпехи, спецназ. Но сейчас их используют скорее для непродолжительных операций и выходов на самых важных участках фронта, стараясь беречь личный состав.

"Общее число подтвержденных нами потерь российской стороны сейчас составляет 33 236 человек. В это число входят наемники ЧВК "Вагнер"", - отметили журналисты.

При этом наибольшие потери понесли отряды заключенных. "На сегодня нам известны имена 6215 осужденных российских тюрем, убитых в Украине. Более 100 из них были гражданами иностранных государств, чаще всего - Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана", - сообщили журналисты.

Кроме того, из открытых источников журналистам известно о смерти 3826 мобилизованных россиян. Каждый пятый из них протянул на войне менее двух месяцев, 60% погибли в период с 1 января 2023 года.

"По наиболее осторожной оценке, к концу сентября РФ могла потерять 66 тыс. человек погибшими", - отметили журналисты.

При этом, изучив опубликованные некрологи и сообщения о поиске Л/ДНРовцев, давно не выходящих на связь, журналисты пришли к выводу, что к концу сентября могли быть убиты до 20 тыс. террористов.

"С учетом этого совокупные потери сил, воюющих на стороне РФ в Украине, могут превысить 86 тыс. человек погибшими", - говорится в сообщении.

Потери россиян в Украине

В середине августа американская газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц США заявила, что общее количество убитых или раненых солдат на этой войне составила почти 500 тыс. человек. При этом РФ потеряла около 120 тыс. захватчиков убитыми и 170-180 тыс. - ранеными.

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