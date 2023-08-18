Украинские защитники продолжают уничтожать захватчиков / фото facebook.com/OperationalCommandSouth

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали около 460 российских захватчиков. Всего с начала полномасштабного вторжения уничтожено уже 256 510 оккупантов, сообщает Генштаб ВСУ.

Кроме того, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили много вражеской техники, а именно:

  • 3 танка (всего с начала вторжения ‒ 4332), 
  • 12 боевых бронированных машин (всего - 8410), 
  • 24 артиллерийские системы (5193), 
  • 2 вертолета (316), 
  • 4 БПЛА оперативно-тактического уровня (4276),
  • 17 автомобилей и автоцистерн (7658),
  • 10 единиц специальной техники (783).
Потери оккупантов / Инфографика

Война в Украине - ситуация на фронте

По данным Генштаба, россияне за прошедшие сутки пытались восстановить утраченные позиции в районе Урожайного и Новодаровки, но успеха не имели. По линии фронта за прошедшие сутки произошло в общей сложности более 30 боевых столкновений.

Видео дня

В то же время, по данным аналитиков ISW, успехи Украины в районе Работиного и Урожайного свидетельствуют о деградацию российской обороны на этом направлении.

Аналитики отмечают, что успехи ВСУ на этом направлении могут позволить украинским силам начать операции в районах за самыми плотными минными полями врага и ускорить ход контрнаступления.

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