За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали около 460 российских захватчиков. Всего с начала полномасштабного вторжения уничтожено уже 256 510 оккупантов, сообщает Генштаб ВСУ.
Кроме того, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили много вражеской техники, а именно:
- 3 танка (всего с начала вторжения ‒ 4332),
- 12 боевых бронированных машин (всего - 8410),
- 24 артиллерийские системы (5193),
- 2 вертолета (316),
- 4 БПЛА оперативно-тактического уровня (4276),
- 17 автомобилей и автоцистерн (7658),
- 10 единиц специальной техники (783).
Война в Украине - ситуация на фронте
По данным Генштаба, россияне за прошедшие сутки пытались восстановить утраченные позиции в районе Урожайного и Новодаровки, но успеха не имели. По линии фронта за прошедшие сутки произошло в общей сложности более 30 боевых столкновений.
В то же время, по данным аналитиков ISW, успехи Украины в районе Работиного и Урожайного свидетельствуют о деградацию российской обороны на этом направлении.
Аналитики отмечают, что успехи ВСУ на этом направлении могут позволить украинским силам начать операции в районах за самыми плотными минными полями врага и ускорить ход контрнаступления.