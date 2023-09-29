Общие потери российских оккупантов в их войне против Украины неуклонно растут.

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 340 российских захватчиков. Также уничтожено более сотни единиц разнообразного вооружения врага.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, с учетом уничтоженных россиян за сутки, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года выросли ориентировочно до 277 тысяч 660 человек.

Среди уничтоженной за время полномасштабного вторжения вражеской техники - 315 самолетов, 316 вертолетов, одна подводная лодка, 20 кораблей и катеров. До своих целей не долетели 1529 российских крылатых ракет.

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Кроме этого, за минувшие сутки защитниками Украины было уничтожено 34 беспилотника оперативно-тактического уровня (всего - 4991 единица), а также:

8 танков (всего - 4687 единиц);

10 боевых бронированных машин (8972);

34 артиллерийских системы (6409);

1 реактивная система залпового огня (794);

1 средство противовоздушной обороны (536);

21 единица автомобильной техники и автоцистерн (8836);

1 единица специальной техники (930).

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинские воины продолжали уничтожать российскую армию вместе с ее техникой. В частности, 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники нанесла наша авиация. Также нанесен удар по вражескому ЗРК и по их станциям РЭБ.

Среди прочего, на Таврическом направлении за двое последних суток российские оккупанты потеряли 316 человек и десятки единиц военной техники. Несмотря на отсутствие успеха, россияне продолжают попытки вернуть утраченные позиции, совершая пехотные "мясные штурмы", когда насобирают новых штурмовиков из только что привезенных оккупантов.

По последним данным Генштаба, российские оккупанты пытались атаковать украинских воинов на пяти направлениях - Лиманском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском, Запорожском, и потерпели провалы. Противники, в частности, тщетно пытались двигаться вперед в районе Марьинки.

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