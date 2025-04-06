Зеленский отмечает, что давления на Россию пока недостаточно.

Российский диктатор Владимир Путин демонстрирует желание продолжать воевать и убивать, давления на Российскую Федерацию, чтобы заставить ее прекратить войну, пока недостаточно. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в социальных сетях.

"Давления на Россию до сих пор недостаточно, и ежедневные российские удары по Украине это доказывают. Этой ночью - баллистика против Киева, ударные дроны по области. Били также по Николаевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях", - отметил Зеленский.

Как подчеркнул глава государства, количество воздушных атак растет.

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"Так Россия показывает свои истинные намерения - продолжать террор, пока мир это позволяет. За прошедшую неделю против украинских городов и сел, наших людей они выпустили более 1460 управляемых авиационных бомб, почти 670 ударных дронов и более чем 30 ракет различных типов, из них более двух десятков - этой ночью. Каждый удар - по нашим людям, детям. Они воюют против детей, которые играют на детских площадках", - подчеркнул президент.

Зеленский выразил соболезнования всем родным и близким погибших. Также глава государства поблагодарил все службы, которые помогают и спасают украинцев.

"Такие атаки - ответ Путина на все международные дипломатические усилия. Каждый из партнеров увидел - Америка, вся Европа, весь мир, - что Россия собирается дальше воевать и убивать. Поэтому никакого ослабления давления не может быть. Стоит направлять все силы ради обеспечения безопасности и приближения мира", - подчеркнул Зеленский.

Российские удары по Украине

Как сообщал УНИАН, этой ночью Российская Федерация осуществила очередной воздушный террор против мирных украинцев, применив баллистические и крылатые ракеты, а также ударные дроны.

Силам обороны Украины удалось сбить 13 из 23 ракет, и 40 из 109 ударных беспилотников. Впрочем, еще 53 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий).

В пятницу, 4 апреля, Россия нанесла баллистический удар по Кривому Рогу, в результате чего погибло 18 человек, в том числе 9 детей.

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