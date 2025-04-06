В Киеве есть погибший и раненые.

Сегодня Россия осуществила массированную воздушную атаку на Украину, применив дроны, баллистику и крылатые ракеты. Под ударом оказался Киев, в результате атаки в столице многочисленные разрушения и пожары, есть погибший и раненые.

Как сообщили в Воздушных силах, Россия запустила по Украине 23 ракеты различных типов - 9 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ с самолетов Ту-95МС из Саратовской области, 8 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря, 6 баллистических ракет "Искандер-М" из Брянской области. Также страна-агрессор применила 109 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов.

Отмечается, что подтверждено сбитие 53 воздушных целей - 13 ракет и 40 БПЛА. В частности, сбиты 6 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ; 6 крылатых ракет "Калибр", 1 баллистическая ракета "Искандер-М".

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Еще 53 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий).

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Киевская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Николаевская области.

Последствия атаки

Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, в результате удара по Киеву один человек погиб, трое - ранены (из них 2 - госпитализированы). Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в Дарницком районе обнаружили тело погибшего в результате атаки врага мужчины. Он находился на улице, рядом с эпицентром взрыва. Личность мужчины сейчас устанавливают.

Также в результате вражеской атаки баллистическими ракетами есть повреждения в Дарницком, Оболонском, Соломенском районах Киева.

В частности, в Дарницком районе возник пожар в нежилом здании. Также зафиксировано падение обломков и разрушение здания с пожаром по другому адресу. Есть поврежденные и уничтоженные автомобили. В Оболонском районе в результате атаки возник пожар в мебельном цехе на площади 1500 м.кв, который продолжают ликвидировать. Также частично разрушены 3,4,5 этажи бизнес-центра. В Соломенском районе в результате падения обломков зафиксировано возгорание на открытой территории. Также в результате вражеской атаки загорелся фасад складского здания.

Атаки России по Украине

4 апреля Россия нанесла ракетный удар по кривому Рогу, попав по многоэтажке и детской площадке. В результате удара в городе погибли 19 человек, среди них - девять детей. Еще 74 человека получили ранения. Воскресенье, 6 апреля, в Украине объявили Днем траура по погибшим.

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на российский удар баллистикой по Кривому Рогу, однако не упомянула, что удар был нанесен именно Россией. Это вызвало возмущение в соцсетях и резкую критику со стороны президента Владимира Зеленского.

После шквала критики в своем комментарии по поводу сегодняшней атаки Бринк таки указала, что Украина находится под обстрелом баллистическими и крылатыми ракетами со стороны России.

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