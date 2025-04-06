Надо уничтожать производственные мощности РФ, чтобы остановить ракетный террор.

Российская Федерация масштабирует производство всех возможных видов вооружения и некоторые виды выпускает в промышленных объемах. Об этом бывший офицер воздушных сил Анатолий Храпчинский сказал в эфире на Radio NV.

"Давайте не забывать, что Россия до сих пор способна производить крылатые ракеты. Россия до сих пор способна производить большую номенклатуру вооружения. То есть, Россия не собирается останавливаться, и дальше масштабирует все возможные варианты вооружения", - отметил Храпчинский.

Он отметил, что в России быстро маштабируется производство дешевых средств - ударных дронов типа "Шахед", FPV-дроны и дроны на оптоволокне. И это производство выводится на промышленный уровень.

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"С нашей стороны, надо масштабировать свои возможности по ударам по территории Российской Федерации. Если мы хотим остановить возможность России производить ракеты класса Х-101, "Калибр", Х-555 - надо бить по производственным мощностям в Подмосковье, подмосковному Королево, где производится большинство этих ракет, и дополнительно там производятся модули МПК для крылатых авиабомб", - сказал Храпчинский.

Эксперт считает, что сегодня российские захватчики наносили удары по гражданским городам, чтобы усилить психологическое давление. В то же время он отмечает, что США пока демонстрируют замалчивание каких-либо реакций на российские удары.

"Это выглядит больше как попытка не видеть их в очередной раз", - сообщил эксперт.

Российские удары по Украине

Как сообщал УНИАН, этой ночью российские захватчики осуществили массированную воздушную атаку с применением баллистических и крылатых ракет, а также ударных дронов. Всего было запущено 23 ракеты и 109 ударных дронов. Украинским Силам обороны удалось сбить 53 воздушных целей - 13 ракет и 40 БПЛА.

В результате вражеской атаки пострадали Киевская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Николаевская области. В Киеве один человек погиб, трое - ранены (из них 2 - госпитализированы). Есть повреждения в Дарницком, Оболонском, Соломенском районах Киева.

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