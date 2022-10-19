За прошедшие сутки, 18 октября, Вооруженные Силы Украины ликвидировали на украинской земле еще 430 российских оккупантов.
Как сообщает Генштаб ВСУ, общие потери России в Украине в живой силе с начала полномасштабного вторжения пересекли отметку в 66 тысяч человек.
Россияне вчера также потеряли более полсотни единиц разнообразной военной техники.
В частности, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения 24 февраля и до 19 октября ориентировочно составили:
💀 личного состава - около 66280 человек ликвидировано (+430 за минувшие сутки),
💀 танков - 2554 (+6 единиц за сутки),
💀 боевых бронированных машин - 5235 (+16),
💀 артиллерийских систем - 1637 (+15),
💀 реактивных систем залпового огня - 372 (+0),
💀 средств противовоздушной обороны - 189 (+1),
💀 самолетов - 269 (+1),
💀 вертолетов - 242 (+0),
💀 БПЛА оперативно-тактического уровня - 1286 (+10),
💀 крылатых ракет - 323 (+5),
💀 кораблей / катеров - 16 (+0),
💀 автомобильной техники и автоцистерн - 3999 (+14),
💀 специальной техники - 146 (+2).
В Генштабе добавили, что наибольшие потери российский агрессор понес на Бахмутском и Краматорском направлениях. Окончательные данные о потерях уточняются.
Напомним, как сообщили в Оперативном командовании "Юг", за минувшие сутки на юге ВСУ уничтожили три склада с боеприпасами российских оккупантов. Нашей авиацией отработано 15 ударов в районы опорных пунктов и мест сосредоточения сил и средств противника.
В частности, вражеские потери составили 84 рашиста, 2 самоходные крупнокалиберные гаубицы типа "Акация" и "Мста-С", танк, 3 единицы авто-бронетехники, а также 3 склада с боеприпасами в Бериславском и Баштанском районах.
Война в Украине
Войска РФ ранним утром 24 февраля вторглись в Украину, в том числе с территории Беларуси. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.
Через полгода Россия ощущает потребность в человеческих ресурсах для продолжения войны, но Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины.
Поэтому 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут до 300 тысяч человек.
23-27 сентября российские оккупанты провели на захваченных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской - о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской - о присоединении к России. 30 сентября президент России Владимир Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины.
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций осудила попытку аннексии Россией части восточной Украины в ходе голосования 12 октября. "За" проголосовали 143 страны, "против" - 5, еще 35, включая Индию и Китай, "воздержались".