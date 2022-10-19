По данным Генштаба ВСУ, в течение 18 октября на украинской земле было уничтожено более полсотни единиц различной вражеской техники.

За прошедшие сутки, 18 октября, Вооруженные Силы Украины ликвидировали на украинской земле еще 430 российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб ВСУ, общие потери России в Украине в живой силе с начала полномасштабного вторжения пересекли отметку в 66 тысяч человек.

Россияне вчера также потеряли более полсотни единиц разнообразной военной техники.

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В частности, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения 24 февраля и до 19 октября ориентировочно составили:

💀 личного состава - около 66280 человек ликвидировано (+430 за минувшие сутки),

💀 танков - 2554 (+6 единиц за сутки),

💀 боевых бронированных машин - 5235 (+16),

💀 артиллерийских систем - 1637 (+15),

💀 реактивных систем залпового огня - 372 (+0),

💀 средств противовоздушной обороны - 189 (+1),

💀 самолетов - 269 (+1),

💀 вертолетов - 242 (+0),

💀 БПЛА оперативно-тактического уровня - 1286 (+10),

💀 крылатых ракет - 323 (+5),

💀 кораблей / катеров - 16 (+0),

💀 автомобильной техники и автоцистерн - 3999 (+14),

💀 специальной техники - 146 (+2).

В Генштабе добавили, что наибольшие потери российский агрессор понес на Бахмутском и Краматорском направлениях. Окончательные данные о потерях уточняются.

Напомним, как сообщили в Оперативном командовании "Юг", за минувшие сутки на юге ВСУ уничтожили три склада с боеприпасами российских оккупантов. Нашей авиацией отработано 15 ударов в районы опорных пунктов и мест сосредоточения сил и средств противника.

В частности, вражеские потери составили 84 рашиста, 2 самоходные крупнокалиберные гаубицы типа "Акация" и "Мста-С", танк, 3 единицы авто-бронетехники, а также 3 склада с боеприпасами в Бериславском и Баштанском районах.

Война в Украине

Войска РФ ранним утром 24 февраля вторглись в Украину, в том числе с территории Беларуси. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Через полгода Россия ощущает потребность в человеческих ресурсах для продолжения войны, но Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины.

Поэтому 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут до 300 тысяч человек.

23-27 сентября российские оккупанты провели на захваченных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской - о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской - о присоединении к России. 30 сентября президент России Владимир Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины.

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций осудила попытку аннексии Россией части восточной Украины в ходе голосования 12 октября. "За" проголосовали 143 страны, "против" - 5, еще 35, включая Индию и Китай, "воздержались".

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