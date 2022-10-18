Вооруженные силы Украины отправили в ад новую партию оккупантов. За минувшие сутки уничтожено 530 российских захватчиков.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.
В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 18 октября ориентировочно составили:
- личного состава-около 65 тыс 850 человек ликвидировано (+530 за сутки),
- танков - 2548 (+11) единиц,
- боевых бронированных машин - 5219 (+14),
- артиллерийских систем - 1622 (+23),
- РСЗО – 372 (+6),
- средств ПВО - 188 (+1),
- самолетов - 268,
- вертолетов – 242,
- БПЛА оперативно - тактического уровня-1276 (+35),
- крылатых ракет ‒ 318 (+2),
- кораблей/катеров ‒ 16,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3985 (+16),
- специальной техники ‒ 144.
Война в Украине: что известно о новых поражениях оккупантов на фронте
Как сообщал УНИАН, в Украине ликвидировали "подполковника" боевиков с базы "Миротворца". Он руководил артиллерийским дивизионом. В Генштабе также рассказали, что вчера ВСУ отбили атаки оккупантов около шести населенных пунктов в двух областях. Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла более 20 ударов.
На фоне своих поражений и неудач в Херсонской области оккупанты для сооружения укреплений грабят гражданских. Противники отбирают у людей строительные материалы, отметили в Генштабе ВСУ.