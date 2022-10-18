Потери РФ стремительно растут / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Вооруженные силы Украины отправили в ад новую партию оккупантов. За минувшие сутки уничтожено 530 российских захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 18 октября ориентировочно составили:

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  • личного состава-около 65 тыс 850 человек ликвидировано (+530 за сутки),
  • танков - 2548 (+11) единиц,
  • боевых бронированных машин - 5219 (+14),
  • артиллерийских систем - 1622 (+23),
  • РСЗО – 372 (+6),
  • средств ПВО - 188 (+1),
  • самолетов - 268,
  • вертолетов – 242,
  • БПЛА оперативно - тактического уровня-1276 (+35),
  • крылатых ракет ‒ 318 (+2),
  • кораблей/катеров ‒ 16,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3985 (+16),
  • специальной техники ‒ 144.

Война в Украине: что известно о новых поражениях оккупантов на фронте

Как сообщал УНИАН, в Украине ликвидировали "подполковника" боевиков с базы "Миротворца". Он руководил артиллерийским дивизионом. В Генштабе также рассказали, что вчера ВСУ отбили атаки оккупантов около шести населенных пунктов в двух областях. Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла более 20 ударов.

На фоне своих поражений и неудач в Херсонской области оккупанты для сооружения укреплений грабят гражданских. Противники отбирают у людей строительные материалы, отметили в Генштабе ВСУ.

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