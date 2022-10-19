Враг в свою очередь активно проводит аэроразведку.

За сутки на юге ВСУ уничтожили три склада с боеприпасами российских оккупантов.

Об этом сообщают в оперативном командовании "Юг".

"В Южнобугском операционном районе обстановка существенных изменений не претерпела. Она стабильно контролируется Силами обороны. Противник ведет оборону и пытается удержать занятые рубежи. Продолжает огневое поражение по нашим позициям вдоль линии боевого столкновения с применением авиации, РСЗО, ствольной артиллерии, минометов", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что с целью уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии враг активно проводит аэроразведку.

"Дважды были обстреляны из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган" недавно освобождены населенные пункты Петропавловка и Трифоновка в Бериславском районе. Без потерь. Вражеской авиацией нанесено три удара в район Давыдова Брода", - отмечают в ОК.

Сообщается, что нашей авиацией отработано 15 ударов в районы опорных пунктов и мест сосредоточения сил и средств противника.

"Вражеские потери составляют 84 рашисти, 2 самоходные крупнокалиберные гаубицы типа "Акация" и "Мста-С", танк, 3 единицы авто-бронетехники, а также 3 склада с боеприпасами в Бериславском и Баштанском районах. В Черном море корабельная группировка вражеского флота составляет 9 единиц, из которых наготове к активным действиям 2 вдк и 2 ракетоносителя с 16 ракетами "Калибр"", - подчеркивают в ок.

Ситуация на фронте: последние новости

Как сообщал УНИАН, по информации представителя Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, за сегодняшнюю ночь, 17 октября, на юге было уничтожено 26 дронов-камикадзе, а в целом, с начала использования их российскими оккупантами, на северном направлении уже уничтожено 100 таких дронов.

Вчера украинские защитники за час уничтожили 11 иранских дронов-камикадзе. По одному "шахеду" уничтожили подразделения Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины.

Президент РФ четко проигрывает на всех фронтах, а потому он хочет перемирия, рассказал генерал Николай Маломуж.

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины "отминусовали" еще 320 оккупантов и уничтожили немало вражеской техники. Общие потери оккупантов составляют 65 320 военных.