Ситуация на южном фланге Покровского выступления является сложной, говорит Попович.

В Донецкой области не утихают боевые столкновения с российскими захватчиками. У врага есть задача захватить эту область, однако из-за операции украинских сил в Курской области РФ была вынуждена оттянуть силы с горячих участков фронта.

"Один из важных тактических итогов Курской операции в том, что ВСУ смогли отвлечь резервы противника, которые могли быть брошены в ту же Донецкую область. Представьте, численность этих войск насчитывает от 40 до 60 тысяч. А если бы эти войска были бы переброшены как подкрепление на Покровский участок фронта?", – рассказал в эфире телеканала FREEДOM военный обозреватель Денис Попович.

По его словам, сейчас наступление оккупантов в направлении Покровска практически не происходит. Причина заключается в том, что у врага мало ресурсов для того, чтобы двигаться сразу в нескольких точках на передовой.

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"То есть одновременно активно атаковать на Покровском участке, одновременно продвигаться на Селидово и одновременно наносить удары на южные фланги Покровского выступа. Сейчас они там пытаются как-то оперативно действовать: усиливают давление непосредственно на Покровск, потом они его снижают, перебрасывают свои силы в основном на южный фронт. Сейчас именно на южном фланге Покровского выступления происходят основные события на Донецком направлении, на Покровском участке фронта, скажем так, в сторону Курахово. Похожая ситуация наблюдается вблизи Часового Яра. Противник тщетно пытается перейти через канал, но это у него не получается уже в течение нескольких месяцев. Эти попытки происходят, но его там постоянно отбивают", – продолжил Попович.

Обозреватель отметил, что сейчас идут бои за Селидово Донецкой области. Этот населенный пункт является очень важным, поскольку враг не может эффективно продвигаться к Покровску, пока его не захватит.

"К сожалению, сложная ситуация на южном фланге Покровского выступления. Там противник, очевидно, вытеснит Силы обороны Украины из треугольника Невельское-Красногоровка-Галициновка. И это, к сожалению, защитит южный фланг Покровского выступления от возможных фланговых ударов с украинской стороны и создаст дополнительные угрозы для населенного пункта Курахово, который также является очень важным хабом для украинской армии", – прогнозирует Денис Попович.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 14 сентября, по состоянию на 22:00 на передовой произошло 131 боевое столкновение с противником. Основные усилия враг концентрирует на Покровском направлении – там агрессор атаковал украинские подразделения 41 раз. Вторым горячим направлением является Кураховское, где украинские защитники отражали 39 вражеских штурмов.

В свою очередь, представитель оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой рассказал, что Приднепровское направление становится все более горячим. По его словам, противник хочет подойти ближе к берегу Днепра и взять под контроль его основное русло.

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