Запорожье у захватчиков происходит перегруппировка, они проводят разведку, возможно, готовятся к наступлению, отметил спикер оперативной группировки войск "Таврия".

Спикер оперативной группировки войск (ОГВ) "Таврия" Дмитрий Лиховой рассказал, что Приднепровское направление становится все более горячим на карте боевых действий в этой зоне ответственности ВСУ. Вероятно, российские оккупанты пытаются ближе подойти к Херсону и занять более выгодные позиции.

"Силы обороны юга на Таврическом направлении имеют операционную зону большой протяженности, которая состоит из Херсонской области, в частности, и Запорожской области. Вот в этих двух областях именно по земле проходит линия боевого соприкосновения. Ситуация на этих двух больших участках заметно отличается", - сказал спикер в эфире телемарафона.

Он рассказал, что на Херсонщине заметна эскалация - противник пытается проводить немало штурмовых действий на многих островах, в частности, в устье Днепра, а также выше по течению Днепра - вдоль левого берега, где подразделения ВСУ удерживают плацдармы. Они на островах, на левобережье Днепра. В частности, сегодня, по состоянию на 16.00, в том районе произошло два штурма врага, за вчерашние сутки - пять.

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Лиховой отметил, что Приднепровское направление становится все более горячим, интенсивным на карте боевых действий. "Очевидно противник хочет подойти ближе к берегу Днепра и взять под контроль его основное русло. Он туда бросает дополнительные силы", - сказал спикер.

По его словам, в этих боях за острова участвуют российские подразделения из состава 144-й мотострелковой бригады, 205-й мотострелковой бригады, 337-го десантно-штурмового полка, 28-го мотострелкового полка, 126-й отдельной бригады береговой обороны и 61-й бригады морской пехоты. "Вот такое вот разнообразие российских силовиков из разных структур их оккупационной армии привлечено к задачам на левобережье Днепра и на островах, которыми противник хочет, возможно, приблизиться к Херсону. На расстояние более близких обстрелов, хотя там и так очень активно работает и артиллерия и ударные беспилотники врага", - рассказал спикер.

По его словам, в результате террористических атак Российской Федерации страдают гражданские люди и гражданская инфраструктура. В частности, враг применяет беспилотники, с которых сбрасывает взрывчатку на население. Лиховой подчеркнул, что оккупанты "уже переходят все границы" - уже воюют с гражданским населением просто, "потому, что могут". За вчерашние сутки они обстреляли, кроме Херсона, еще 9 населенных пунктов на Херсонщине. В результате этого погиб гражданский человек, еще 7 гражданских были ранены. Пострадали частные жилые дома, многоэтажки, учебное заведение, пищеблок медицинского учреждения, автобус и гражданские автомобили.

Как подчеркнул Лиховой, складывается впечатление, что, когда вражеский БПЛА со взрывчаткой достигает определенной "точки", то просто сбрасывает взрывчатку на гражданских, потому что военные объекты не нашел, а вернуться "на базу" нет возможности.

В то же время в Запорожье фиксируется уменьшение интенсивности боевых действий. Например сегодня, до 16.00, и вчера их не было вообще, за три предыдущих суток были 4 такие атаки противника.

"При этом не нужно считать что в Запорожье какое-то затишье, что там что-то замораживается. Там враг активно применяет все виды поражения - артиллерию, ракетное вооружение, ударные беспилотники, УАБы. Так вчера было 10 управляемых авиабомб и 50 неуправляемых авиационных ракет. За сегодня противник уже по Ореховскому направлению нанес два авиационных удара, ближе к Запорожью", - сказал военный.

Он добавил, что в Запорожье также страдает гражданское население и гражданская инфраструктура. В частности, 14 сентября в результате удара по аграрному предприятию в Гуляйпольской громаде погибли три человека. При этом Гуляйпольское направление, которое также входит в операционную зону "Таврии", остается стабильным - там почти месяц россияне не проводили штурмовые действия.

Как отметил Лиховой, разница интенсивности боевых действий на направлениях из-за того, что у россиян не хватает ресурсов и резервов для того, чтобы вести полноценные наступательные действия на нескольких направлениях одновременно.

"Конечно, для них в приоритете сейчас Покровское и Кураховское направление в Донецкой области. Кроме того, у них появилась огромная зона ответственности - по многим соображениям им нужно перебрасывать подразделения на Курское направление, где они усиливают свои подразделения, чтобы как-то отвечать на наступление ВСУ. Тогда как Запорожская область немного выступила как донор - оттуда забрали частично подразделения уровня батальонов, полков, бригад", - рассказал Лиховой.

По его мнению, в Запорожье у захватчиков происходит определенная перегруппировка, оперативная пауза, они проводят разведку, по возможности пополняют запасы боеприпасов. "Возможно, они готовятся к новым штурмовым действиям...", - добавил спикер.

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Как сообщал УНИАН, россияне значительно нарастили количество своих военных на Курском направлении, сейчас их там около 45 тысяч. По словам спикера оперативно-тактической группировки "Северск" Вадима Мысника, на начало проведения Курской операции враг удерживал на этом направлении около 11 тысяч военнослужащих. Сейчас, по разным оценкам, - от 30 до 45 тысяч. Враг пытается подтянуть силы, чтобы замедлить наступление ВСУ.

По словам спикера, россияне увеличивают интенсивность обстрелов собственной территории, которая сейчас находится под контролем Украины. Сейчас Курщина страдает даже больше, чем украинское пограничье.

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