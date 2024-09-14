По словам эксперта, сейчас наблюдается стадия войны, когда у обеих сторон сильный дефицит резервов.

Российские оккупанты поняли, что не смогут напрямую захватить Угледар, теперь они пробуют осуществить там полуокружение, заявил военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий, передает 24 канал.

"Каждый раз, когда до них доходит, что что-то не берется "в лоб", то они начинают пробовать делать "клещи" с двух сторон. Так хотят создать полуокружение. Тогда командование выбирает: либо продолжать боевые действия и рисковать полным окружением, или отходить. Обычно обе стороны в этой войне выбирают отход", - сказал он.

По словам Дикого, сейчас наблюдается стадия войны, когда у обеих сторон сильный дефицит резервов.

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"У россиян еще полгода назад его не было, а сейчас есть. У нас дефицит резервов образовался за полтора года проваленной мобилизации. И только недавно ситуация начала исправляться", - добавил ветеран.

Бои за Угледар - актуальное

Напомним, по словам военного эксперта Михаила Жирохова, российские военные приостановили операцию на Покровском направлении, продолжая искать слабые места для наступления. В частности, они сконцентрировались на Угледаре.

"После приостановки операции россияне начали искать слабые места на линии фронта и перебрасывать силы туда. Сейчас они очень активизировались на Лиманском направлении, на Угледаре они активизировались очень сильно", - отметил он.

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