Россияне также продвинулись возле трех других населенных пунктов.

Россияне после захвата Угледара продолжают продвигаться на востоке и имеют успехи в Торецке и возле трех других населенных пунктов. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся возле Цукурино, Катериновки, Колесниковки и в Торецке", - говорится в сообщении.

По информации Генштаба, Силы обороны продолжают сдерживать натиск оккупационных войск, ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной, кроме того, оккупанты усилили атаки на Лиманском направлении.

Видео дня

На Торецком направлении девять раз были атакованы Торецк, Дачное и Нелиповка. На Покровском направлении 28 раз враг атаковал позиции ВСУ в районах Сухой Балки, Горняка, Луча, Новоторецкого и Крутого Яра.

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, 2 октября украинские войска были выведены из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники. По мнению экспертов, российские оккупанты хотят разорвать Донецкую область на две части - условный север и условный юг.

В то же время аналитики ISW прогнозируют, что активное российское контрнаступление на востоке завершится в ближайшие недели. Однако россияне могут продолжать наступление в более низком темпе на всей территории Украины, надеясь, что постоянное давление не позволит украинским силам накопить живую силу и ресурсы, необходимые для перехвата инициативы.

Вас также могут заинтересовать новости: