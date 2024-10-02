Решение о выходе из города было принято высшим военным командованием.

Силы обороны Украины вышли из города Угледар Донецкой области. Об этом сообщила Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица") в Telegram.

"Понеся многочисленные потери в результате длительных боев, противник не оставил попыток захватить Угледар. В попытке любой ценой взять город под контроль сумел направить резервы для проведения фланговых ударов, которые истощили оборону подразделений Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

В ОСУВ "Хортица" отметили, что в результате действий противника возникла угроза окружения города:

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"Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для ведения дальнейших действий".

Угледар сегодня - что происходит в городе

Как сообщал УНИАН, ранее издание ВВС писало, что сейчас российские войска почти полностью контролируют город Угледар. Его украинские силы обороняли с самого начала полномасштабного вторжения.

Официального подтверждения от украинского Генштаба по захвату Угледара не было. В то же время прокремлевские военные блогеры опубликовали видео, на которых видно оккупантов с флагами на зданиях в Угледаре.

В то же время, Донецкая областная власть подтвердила, что российские войска приблизились к центру города, хотя некоторые источники сообщают, что украинские силы продолжают удерживать определенные позиции.

BBC пообщалось с солдатами 72-й бригады, которым удалось покинуть город перед последним штурмом и занять новые позиции. Они подтвердили, что украинские войска оставили Угледар. Один из бойцов рассказал, что украинским солдатам пришлось выходить пешком, поскольку эвакуация была невозможна из-за постоянных обстрелов российских беспилотников и артиллерии.

Военный обозреватель Денис Попович считает, что с потерей Угледара появятся дополнительные угрозы для Кураховского и Покровского направлений. В частности, по его мнению, опасность усилится для южного фланга Покровского направления, Невельского кармана и Курахово. Далее, как считает эксперт, враг будет пытаться перекрыть логистические пути в Селидово, чтобы заставить наших защитников отойти от этого города.

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