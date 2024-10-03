По словам обозревателя, уже в ближайшее время на этом участке фронта у оккупантов может заработать логистика по железной дороге.

Российские оккупационные войска захватили Угледар Донецкой области. И в этом есть несколько негативных последствий для Украины, говорит военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Дело в том, что у нас была возможность полного огневого контроля железной дороги от Донецка до Волновахи. То есть, после захвата россиянами Угледара, у них появляется возможность восстановить активную военную логистику через Волноваху", – пояснил он в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам обозревателя, уже в ближайшее время на этом участке фронта у оккупантов может заработать логистика по железной дороге, в том числе – через Волноваху на юг, в Запорожскую область.

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При этом Коваленко считает, что украинские защитники все же могут повлиять на логистический маршрут страны-агрессора. У них остается возможность огневого воздействия на этот участок фронта.

"Мы сможем разрушать эти логистические пути. В частности, с помощью РСЗО Himars, ракет Atacms и Storm Shadow", – резюмировал Александр Коваленко.

Оккупация Угледара

2 октября 2024 года в ОСГВ "Хортица" официально подтвердили, что подразделения Сил обороны вышли из города Угледар Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя это решение, подчеркнул, что это было правильным шагом ради сохранения жизней украинских защитников.

Представитель 72-й Отдельной механизированной бригады имени "Черных Запорожцев", которая обороняла Угледар более двух лет, рассказал, что город был под постоянным обстрелом. Арсений Прилипка отметил, что трудно было эвакуировать раненых, враг давил с флангов, но удалось отойти на подготовленные позиции.

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