После Угледара враг может пытаться зайти в Курахово, считает аналитик.

Российские оккупанты хотят разорвать Донецкую область на две части - условный север и условный юг.

Об этом в эфире программы "Говорить великий Львів" сказал военный эксперт, сотрудник Службы безопасности Украины (2004-2015 гг.) Иван Ступак. На вопрос, видит ли он сценарий, при котором Россия может оккупировать всю Донецкую область, он отметил, что "они сейчас планируют это сделать":

"Они разрезают нашу группировку в Донецкой области".

Он попросил редакторов передачи открыть карту DeepState и показать направление Покровска. "Этот выступ, который, как аппендикс вылезает в направлении Покровска. Если сейчас ваши редакторы откроют линейку и проведут... такую себе линию от точки, где находятся россияне, через город Покровск в направлении города Павлоград. И пусть остановят вторую точку на админгранице Донецкой и Днепропетровской областей. И тогда станет понятно, что россияне имеют целью разорвать Донецкую область на две составные части. Условный север, условный юг", - пояснил военный эксперт.

Далее же, добавил он, "как пишет учебник по военному делу, что врага разрезаешь на части, а потом уже его доедаешь". "В принципе, я думаю, они это будут делать", - сказал Ступак.

Кроме того, он высказал предположение насчет дальнейших планов российских оккупантов. "После Угледара они будут пытаться зайти в Курахово. Я так себе представляю. У меня нет никаких инсайдов, я предполагаю. Потому что Курахово остается таким тоже полуокруженным, с юга нависают над ними, с востока давят. С юга - Угледар. Вот такая ситуация", - отметил эксперт.

В центре внимания российско-украинская война - новости, которые уже сообщались

Как сообщал УНИАН, Институт изучения войны (ISW) в своем отчете отмечает, что вероятно, российские войска захватили Угледар Донецкой области.

В то же время в Институте отмечают, что оккупация Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций, поскольку город не является особо важным логистическим узлом.

Вас также могут заинтересовать новости: