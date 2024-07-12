Командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко отмечает, что ситуация близка к стабилизации.

Командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко сообщил в эфире "Эспрессо", что Силы обороны шаг за шагом перехватывают тактическую инициативу на Харьковском направлении, ситуация близка к стабилизации.

Так, по его словам, ситуация на Харьковском направлении максимально напряженная, идут бои очень высокой интенсивности. Однако противник не имеет тактических успехов. Силы обороны удерживают все свои позиции.

"Оккупанты проводят ударно-штурмовые действия в течение суток и применяют все имеющиеся виды вооружения. Также стоит отметить, что противник массово применяет авиацию. Впрочем, несмотря на то, что враг может поддерживать интенсивные боевые действия, у Сил обороны есть положительные достижения. В частности, есть позиции, с которых врага удалось выбить. Также ведется активная работа по уничтожению военных целей на территории РФ. Именно поэтому, уже можно говорить о том, что ситуация на Харьковщине очень близка к стабилизации. Силы обороны шаг за шагом перехватывают тактическую инициативу на свою сторону", - сообщил Федроренко.

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Он также отметил, что подразделения, которые действуют на Харьковщине, нуждаются в поддержке граждан.

"Потому что только сказали, что ситуация близка к стабилизации, как поддержка тех подразделений, которые выполняют задачи на Харьковщине, резко снизилась. Мы должны понимать, что война требует значительных ресурсов. Именно поэтому, для того, чтобы держать положительную динамику боевых действий, не забывайте помогать нашим подразделениям", - добавил он.

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Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин отмечал, что интенсивные боевые действия врага продолжаются возле Часового Яра, но одновременно враг больше сконцентрировал свои усилия на Торецком направлении.

Военный эксперт Александр Мусиенко отмечал, что российские оккупанты пытаются расширить свое наступление на Торецк Донецкой области.

По мнению эксперта, одной из целей операции наступления на Торецк является попытка с южного фланга атаковать нашу группировку, которая находится в районе Клещеевки. И целью этих фланговых атак является вытеснение наших войск оттуда, выравнивание линии фронта и как следствие - увеличение натиска на Часов Яр

В то же время, по мнению эксперта, Россия может попытаться взять украинских защитников в еще большее окружение - или непосредственно в самом Часовом Яру, или, если позволят обстоятельства - даже в районе Константиновки.

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