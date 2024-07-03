По мнению эксперта, Россия хочет окружить Силы обороны в районе Часового Яра.

Оккупанты пытаются расширить наступление на Торецк Донецкой области, считает военный эксперт Александр Мусиенко.

"Ситуация меняется и фронт движется. Не мог Торецк остаться точкой на карте, где ничего не происходит, когда вокруг идут тяжелые бои. Так происходит, потому что враг удерживает инициативу и может выбирать направления для удара. Они это пытаются делать, пользуясь тем, что мы еще не насытили достаточным количеством наши подразделения и пополнением и боеприпасами и оружием для того, чтобы формировать плотные оборонительные порядки по всей линии фронта. К этому идет, ситуация пытается исправиться, но нужно время", - сказал Мусиенко в эфире телемарафона.

По мнению эксперта, одной из ключевых целей РФ на этом направлении является попытка окружить позиции украинских защитников, которые Силы обороны вернули под свой контроль во время наступательной операции прошлым летом в районе Бахмута.

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"Если мы посмотрим на Торецк, то одной из целей этой операции может быть попытка с южного фланга атаковать нашу группировку, которая находится в районе Клещеевки. С севера эту группировку уже атакуют - может добавиться южный фланг. И целью этих фланговых атак является вытеснение наших войск оттуда, выравнивание линии фронта и как следствие - увеличение натиска на Часов Яр в частности", - сказал Мусиенко.

В то же время, по мнению эксперта, Россия может попытаться взять украинских защитников в еще большее окружение - или непосредственно в самом Часовом Яру, или, если позволят обстоятельства - даже в районе Константиновки.

"Еще одно направление, которое может быть - это из Торецка пытаться развить наступление по более широкому флангу в направлении непосредственно Часового Яра, пытаясь брать в полуокружение наши группировки, которые находятся там. Ничего нового - Россия так наступала раньше и в районе Бахмута и в районе Авдеевки и не только", - отметил эксперт.

Российско-украинская война: важные новости

Накануне аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты продвинулись сразу в семи населенных пунктах Донецкой и Луганской областей. В частности, стало известно, что российские войска захватили микрорайон Канал в Часовом Яру.

Между тем Александр Мусиенко рассказал, что Россия может открыть еще одно направление на Харьковщине для растяжения украинских войск - речь идет о направлении Золочева или Богодухова.

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