Больше усилий сейчас враг направляет на Торецкое направление.

Интенсивные боевые действия врага продолжаются возле Часового Яра, но одновременно враг больше сконцентрировал свои усилия на Торецком направлении.

Об этом сказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

"Часов Яр стоит надежно. Город находится под контролем Сил обороны", - подчеркнул он.

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При этом отметил, что за минувшие сутки было зафиксировано более 389 обстрелов в районе города Часов Яр.

"На том направлении враг провел 4 вражеских штурма на город и 17 штурмов вблизи Часового Яра. Это уже враг сместил свой акцент на Торецкое направление. Враг все равно имеет интерес к Часовому Яру, однако активные боевые действия развил ближе к Торецкому направлению, чтобы захватить город Торецк. Пытается проводить активные действия в окрестностях города и забрасывает авиацией именно Торецкое направление", - отметил Волошин. По его словам, врагом было выброшено 10 КАБов по тому направлению.

Представитель ОСУВ "Хортица" также сообщил, что на Часовояровском направлении Силы обороны уничтожили более 80 оккупантов, 109 получили ранения, а двое взяты в плен.

Волошин напомнил, что Покровское направление не один месяц остается самым горячим по всей линии боевого соприкосновения, а захватчики пытаются при поддержке авиации вытеснять украинские подразделения с занимаемых позиций. По его словам, враг проводит активные боевые действия за ряд населенных пунктов, в частности, Новоалександровку. "Но силы обороны отражают атаки врага на том направлении. Он несет немалые потери. Только за минувшие сутки там враг потерял более 200 человек погибшими и ранеными, уничтожено несколько единиц бронетехники, артиллерийские системы и мотоциклы, которыми оккупанты пытались штурмовать", - добавил Волошин.

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Как сообщал УНИАН, военный эксперт Александр Мусиенко отмечал, что российские оккупанты пытаются расширить свое наступление на Торецк Донецкой области.

По мнению эксперта, одной из целей операции наступления на Торецк является попытка с южного фланга атаковать нашу группировку, которая находится в районе Клещеевки. И целью этих фланговых атак является вытеснение наших войск оттуда, выравнивание линии фронта и как следствие - увеличение натиска на Часов Яр

В то же время, по мнению эксперта, Россия может попытаться взять украинских защитников в еще большее окружение - или непосредственно в самом Часовом Яру, или, если позволят обстоятельства - даже в районе Константиновки.

По его словам, еще одно направление, которое может быть - это из Торецка пытаться развить наступление по более широкому флангу в направлении непосредственно Часового Яра, пытаясь брать в полуокружение наши группировки, которые находятся там.

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