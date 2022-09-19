Сейчас известный футболист успевает не только выполнять свои армейские задачи, но и "волонтерить", собирая деньги для подразделения любимой-медика.

28-летний Виктор Мартян – профессиональный футболист. Играл за известные украинские клубы "Черноморец" (Одесса), "Днепр" (Черкассы), "Николаев", выступал также в Швеции и Армении. В феврале 2022 года Виктор подписал контракт с херсонским "Кристаллом" и сразу начал упорные тренировки, потому что серьезно настраивался на футбольный сезон. Но нагрянула война...

Историю украинца рассказали на Facebook-странице 30 отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского, в которой он сейчас служит.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Мартян почти месяц не мог выехать из временно оккупированного россиянами Херсона, а когда наконец вырвался из оккупации – уехал в Николаев, где служит его возлюбленная Анна - лейтенант-медик ВСУ. Потом сразу направился в военкомат.

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"Раньше я был совсем далек от войска, поэтому родные и многие друзья не поняли мое решение – говорили: "Ну какой из тебя солдат?!" Анна, которая тогда уже видела кровь и смерть, тоже сначала отговаривала", – признается Виктор. - "Но я решил: пока оккупанты будут топтать родную землю - сменю бутсы на берцы. До самой победы!"

После военной подготовки в учебном центре Мартян стремился попасть в подразделение, где служит его возлюбленная, чтобы бок о бок воевать и поддерживать друг друга. Но судьба и приказ распорядились иначе – Виктор стал стрелком 30 омбр.

"Сейчас очень рад, что попал в знаменитую 30-ю. Бригада хорошо "делала смерть врагам на Харьковщине", взвод у нас – отличный, рядом со мной – суперовые ребята! Когда шел в военкомат, немного переживал, смогу ли выдерживать армейский режим, подружусь ли с оружием... Но долгие годы в футболе, регулярные изнурительные учебные сборы, тренировки и матчи, пригодились мне. И с автоматом я быстро нашел общий язык – он мне уже как друг, как брат, который всегда рядом", - рассказывает защитник.

Сейчас известный футболист успевает не только выполнять свои армейские задачи, но и "волонтерить", собирая деньги для подразделения Анны – всего помогают друзья и знакомые футболисты, которые гордятся своим смелым коллегой.

Анна и Виктор недавно поженились – командиры отпустили их на несколько дней в Одессу и по-армейски "благословили" на брак.

"После свадьбы мы разъехались по своим подразделениям, медовый месяц будет уже после победы", – говорит Мартян. – "Так же как и продолжение моей футбольной карьеры".

Ранее украинская снайперка рассказала о работе на передовой и о первом выходе на боевое задание, во время которого она попала под обстрел.

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