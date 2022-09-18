По его словам, окончательные условия будет определять именно украинская сторона.

После войны заключение мирного договора все равно наступит. Среди условий будет выход россиян с украинской территории, финансовый вклад агрессора в восстановление страны, а также моральное и уголовное признание виновных в военных преступлениях.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель французской газете Journal du dimanche.

По его словам, война может продолжаться еще долго, и президент РФ Владимир Путин "добровольно не уступит".

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"Мы должны усилить нашу поддержку Украины, удовлетворяя ее значительные военные и экономические потребности. Потому что давайте не будем питать иллюзий. Путин добровольно не уступит", — сказал дипломат.

В то же время Боррель подчеркнул, что только Украина и украинцы должны определить условия для прекращения военного конфликта.

"Если война не закончится, надежда положить этому конец, видимо, рождается на поле боя", - отметил он.

Напомним, Боррель выразил сожаление по поводу того, что ЕС упустили возможность начать обучение украинских Вооруженных сил год назад, за много месяцев до того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение.

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