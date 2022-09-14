Первый выход на боевое задание снайперша запомнила надолго. Тогда она попала под обстрел.

Ольга хорошо стрелять научилась еще до полномасштабной войны в Украине: много времени проводила в тире.

Сейчас она - снайпер и пополнила ряды ВСУ после вторжения РФ 24 февраля, рассказали в Минобороны.

Ольга говорит, что приложила немало усилий, чтобы в центре комплектования и социальной поддержки ее услышали и сделали все от них зависящее, чтобы она стала частью ВСУ.

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"Женщинам очень сложно попасть в армию. Кто пытался это сделать, тот меня хорошо поймет. Брали в основном с определенным боевым опытом, с медицинским образованием, или тех, кто хотел заниматься делопроизводством. Медицинского образования у меня нет, делопроизводство тоже не мое, а вот стреляла я хорошо. Проходила снайперские курсы еще до 24 февраля. Свободное время проводила в тире. Я целеустремленная, если чего-то захочу, то добьюсь. Поэтому меня и взяли", - рассказывает женщина.

Ольга рассказывает, что в рядах ВСУ работала на уровне со всеми и прилагала все усилия, чтобы как можно быстрее встать на защиту страны.

"Нужны были снайперы, выбирали не только тех, кто хорошо стреляет, но и по другим показателям: выносливостью, взвешенностью, смекалкой, умением быстро принимать решения и работать в паре", - рассказывает военная.

По ее словам, классный снайпер должен быть усидчивым и хорошо знать математику.

"К своей винтовке отношусь как к человеку. Ее знаю от А до Я", - признается Ольга.

Первый выход на боевое задание снайперша запомнила надолго. Тогда она попала под обстрел.

"Это был первый день, только приехали на позиции и начался пулеметный обстрел. После этого я услышала свист, присела. Пули летели над головой. Мне было страшно, но ступора не было. Тем, кто говорит, что им нестрашно на войне, не поверю. Страшно всем, просто каждый по-разному переживает это ощущение. Со временем привыкаешь ко всему: и к шуму, и к обстрелам, но страх не исчезает, его просто можно научиться контролировать", - вспоминает Ольга.

Момент, когда в ее оптике появляется враг, называет здоровым адреналином.

"Забывается все вокруг. Есть цель и работа, которую надо выполнить, осуществить мечту многих украинцев", - отметила защитница.

Ранее оперативное командование "Запад" показало видео подготовки снайперов - невидимых воинов, чью работу враг чувствует лишь в момент своего уничтожения.

Как сообщал УНИАН, на одном из южных рубежей минометчики Сил специальных операций ВСУ выиграли дуэль с российскими снайперами.

СБУ сообщала о взятии в плен 11 вражеских снайперов в результате спецоперации на Харьковщине.

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