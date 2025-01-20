Сейчас РФ не выгодно открывать еще одно стратегическое направление.

Если накануне переговоров РФ откроет еще одно стратегическое направление в Днепропетровской области и не достигнет результатов - она покажет свою слабость.

Об этом в эфире "24 Канала" заявил военный эксперт и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. "Они будут пытаться выполнить те задачи, которые ставили перед собой ранее. Хотя... Днепровское направление для них может стать отвлекающим и сопровождаться информационной кампанией. Могу предположить, какая будет истерия у нас, если россияне выйдут на границу или будут пытаться двигаться в сторону административных границ Днепропетровской области", - сказал Тимочко.

Он добавил, что пока Москва не достигла ни одной стратегической цели, которую ставила себе накануне полномасштабного вторжения в Украину.

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"ВСУ находятся на Курщине, Часов Яр не оккупирован, Оскольское водохранилище не взято... Путин дал команду не просто оккупировать Донецкую и Луганскую область, а оккупировать территории, которые ранее они держали под контролем, но были вынуждены бежать", - добавил Тимочко.

Ситуация на фронте остается сложной: важные новости

Накануне Тимочко также высказал мнение относительно возможных переговоров между Украиной и РФ. По его словам, на фоне приближения переговоров Россия увеличит давление на фронте, чтобы получить сильную позицию.

Между тем Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, как появилась идея провести Курскую операцию. По его словам, Силам обороны удалось найти "слабое место" в обороне РФ и провести "беспрецедентную операцию".

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