Xiaomi выпустила первый смартфон с батареей 10 000 мАч: как долго он работает

В смартфоне установлена самая емкая батарея в истории бренда и усиленный корпус с защитой IP66 и IP68.

Xiaomi представила смартфон-пауэрбанк Redmi Note 17 Pro Max. Главной особенностью устройства стала батарея рекордной для бренда емкостью 10 000 мАч. При этом новинка получилась по габаритам такой же, как обычный смартфон.

Новая батарея построена на кремний-углеродной технологии. По данным Xiaomi, телефон способен работать до 3 дней при обычном использовании, а батарея сохраняет более 80% емкости после 1600 циклов зарядки. Это примерно 6 лет эксплуатации.

При этом производитель не стал жертвовать скоростью зарядки – телефон поддерживает 100-ваттную проводную зарядку, которая позволяет восполнить заряд от 0 до 100% за 20 минут. Кроме того, от смартфона можно заряжать другие гаджеты по проводу с мощностью до 27 Вт.

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Xiaomi сделала ставку не только на автономность, но и на защищенность корпуса. Note 17 Pro Max получил усиленный корпус Redmi Titan Structure с защитой IP66 и IP68. Смартфон прошел 72-часовой тест под водой на глубине 2 метра, а дисплей защищает стекло Gorilla Glass Victus 2.

В остальном, это типичный смартфон среднего класса. Аппаратной основой стал чип Snapdragon 6 Gen 5, а объем оперативной памяти может достигать 16 ГБ с учетом виртуального расширения. Дисплей – 6,83-дюймовый OLED с разрешением 1,5K и частотой 120 Гц. Камеры смартфона включают основной 50-Мп сенсор с оптостабом и 8-Мп сверхширокоугольную камеру.

Redmi Note 17 Pro Max доступен в черном, фиолетовом и специальном цвете Cloud Blush, который под воздействием солнечного света меняет цвет с белого на розовато-оранжевый. Цена версии с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти составляет $500, а вариант на 512 ГБ оценили в $620.

Ранее появилась информация, что Apple установит в будущий iPhone 18 Pro Max рекордный аккумулятор 5567 мАч. В паре с передовым 2-нм чипом A20 Pro автономность должна превысить отметку в 40 часов.

Напомним, в ходе тестов OnePlus 15 признан самым автономным смартфонов на рынке с 33 часами на одном заряде. Он заметно обходит iPhone 17 Pro Max и Samsung S26 Ultrа, в которых установлены обычные литий-ионные батареи.

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