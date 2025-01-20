Тимочко говорит, что сейчас надеяться на то, что российская армия начнет ослаблять давление или даже остановится - не стоит.

Накануне мирных переговоров РФ может усилить свое наступление на фронте. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал военный эксперт и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Пример Дебальцево в свое время это показал. Вспомним и чеченские войны. Всегда, когда проводились переговоры, военно-политическое руководство России пыталось на линии фронта максимально создать сложную ситуацию для противника. Чтобы на переговорном процессе демонстрировать свою решимость, агрессию и желание показать, что они способны контролировать. И что они не просят, не дискутируют, а требуют принятия всех решений, которые они представляют", - отметил он.

Он добавил, что сейчас надеяться на то, что российская армия начнет ослаблять давление или даже остановится - не стоит. В то же время, по словам Тимочко, пока Москва не достигла никаких стратегических целей, которые она ставила на 2023 и 2024 годы. А все продвижения врага на фронте - это лишь тактические успехи оккупантов.

Видео дня

Он также высказался о том, сколько времени могут занять переговоры между Москвой и Киевом:

"Вопрос переговоров сейчас активно обсуждается. Но ни одних мест определенных для переговорного процесса, ни одна из сторон на дипломатическом уровне протокольно не зарегистрировала своих предложений. Нет состава комиссий, очерченного видения в соответствии с предложениями наших союзников. Поэтому это будет очень серьезный, затяжной процесс. Он может затянуться как на месяцы, так и на годы".

Мирные переговоры: важные новости

На фоне инаугурации Дональда Трампа, большинство вспоминает его обещание "закончить войну в Украине в течение 24 часов". Журналисты The New York Times отмечают, что новоизбранный президент уже нарушил свое первое политическое обещание, даже не став официально президентом. Ведь бои в Украине будут продолжаться и после его инаугурации.

Между тем новый советник по нацбезопасности США Майкл Волц заявил, что Трамп решительно настроен закончить войну в Украине. Однако для этого сначала надо найти ответы на три ключевых вопроса.

Вас также могут заинтересовать новости: