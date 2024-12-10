Если Украина потеряет Покровск, РФ прорвет еще одну область, - военный

Соседняя Днепропетровская область не плотно развита селами, поэтому обороняться будет труднее.

Украинский военный, командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов заявил, что в случае потери Покровска посыплется фронт в Днепропетровской области.

"Все уже смирились с тем, что п*дары зайдут в Покровск, но мало осознают, какие последствия это будет иметь для обороноспособности Днепровской области", - отметил "Осман" в Telegram.

Военный объяснил, что Днепропетровская область не застроена селами так, как Донецкая, поэтому продвижение оккупантов там будут быстрее. Также он отметил, что как только россияне зайдут в Днепропетровскую область, то будут диктовать условия о полной передаче ее в РФ.

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Бунятов уточнил, что этот пост в первую очередь для депутатов, которые не понимают где стоят оккупанты, а также для всех "ценителей переговоров".

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал УНИАН, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что российские захватчики якобы "приблизились к достижению поставленной цели" в войне против Украины. По его словам, оккупационная армия якобы на всех направлениях фронта получила стратегическую инициативу.

По данным мониторингового проекта DeepState, российские войска продолжают наступать, и за минувшие сутки враг продвинулся возле Новооленевки, Вознесенки, Плехово, Александрии, Гродовки, Возрождения, Петровки, в Солнцево. Российские войска продолжают давить на населенный пункт Шевченко и подбираться к Покровску. Как отмечают аналитики, скорее всего, противник, как и на других участках фронта, будет пытаться взять, как минимум, под огневой контроль логистические пути в Покровск и таким образом пробовать завладеть городом.

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