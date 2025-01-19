С июня 2024 года российские войска начали переходить в наступление фактически по всей линии фронта, напомнил генерал.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поделился, как возникла идея проведения Курской операции на территории России.

"Они (россияне - УНИАН) знали, что резервов у нас нет, что ситуация у нас критическая после Авдеевки. Планировалось два главных удара. Главный удар - на Харьков, другой планировалось нанести на Сумы. И когда мы начали выводить наши части и занимать оборону, то противник принял решение наступать силами, которые у него были в распоряжении. По нашим данным, это было порядка 43 тысяч, которые были развернуты в районе Белгорода на Харьковском направлении, и 26 тысяч - на Сумском направлении", - рассказал генерал в интервью военному корреспонденту Андрею Цаплиенко для программы "ТСН Тиждень".

По его словам, с июня 2024 года российские войска начали переходить в наступление фактически по всей линии фронта.

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"Нам нужно было найти какое-то решение проблемы, которое бы, во-первых, отвлекло противника и заставило бы его снять часть своих сил с главных направлений. Во-вторых, нейтрализовать угрозу для нас на новых участках. В ходе анализа было найдено "слабое место" как раз на Курском направлении", - заявил Сырский.

Курскую операцию он назвал "беспрецедентной", так как Россия была вынуждена обороняться на своей территории и перекинуть с других направлений силы в размере 67 тысяч военнослужащих своих лучших частей.

Операция ВСУ в Курской области - актуальное

Напомним, 6 января 2025 года исполнилось ровно пять месяцев с начала действий Сил обороны на территории Курской области.

По информации президента Украины Владимира Зеленского, за пять месяцев Курской операции российская армия потеряла более 38 тысяч солдат.

По его словам, украинские бойцы продолжают сохранять там буферную зону, активно уничтожая военный потенциал страны-агрессора:

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