В Кремле уже истерика после новостей о том, что Польша и Словакия предоставят Украине истребители МиГ-29. Язвительным комментарием по этому поводу отличился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии росСМИ.
Он считает, что таким образом ряд стран-членов НАТО "повышают уровень своей непосредственной вовлеченности в "конфликт".
Песков угрожает, что поставки этой военной авиации могут "доставить дополнительные беды" для Украины и ее народа. Но на ход войны, убеждены у Путина, появление МиГов у ВСУ не повлияет.
Кроме того, "правая рука" Путина убежден, что вся эта техника "будет подлежать уничтожению" со стороны российских оккупантов.
Передача Украине МиГ-29
16 марта 2023 года Польша объявила о передаче Украине первых четырех самолетов МиГ-29. Всего Варшава планирует поставить в Украину 10 истребителей.
17 марта 2023 года стало известно о решении Словакии передать Украине 13 истребителей МиГ-29.
Характеристики МиГ-29
- экипаж — один-два человека;
- крейсерская скорость — 2450 км/ч на высоте 13000 м;
- боевой радиус — 700 км;
- быстроподъемность — 19800 м/мин;
- размах крыла — 11.36 м;
- боезапас — 150.