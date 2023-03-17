Поставки этой военной авиации могут "доставить дополнительные беды" украинскому народу, говорит Песков.

В Кремле уже истерика после новостей о том, что Польша и Словакия предоставят Украине истребители МиГ-29. Язвительным комментарием по этому поводу отличился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии росСМИ.

Он считает, что таким образом ряд стран-членов НАТО "повышают уровень своей непосредственной вовлеченности в "конфликт".

Песков угрожает, что поставки этой военной авиации могут "доставить дополнительные беды" для Украины и ее народа. Но на ход войны, убеждены у Путина, появление МиГов у ВСУ не повлияет.

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Кроме того, "правая рука" Путина убежден, что вся эта техника "будет подлежать уничтожению" со стороны российских оккупантов.

Передача Украине МиГ-29

16 марта 2023 года Польша объявила о передаче Украине первых четырех самолетов МиГ-29. Всего Варшава планирует поставить в Украину 10 истребителей.

17 марта 2023 года стало известно о решении Словакии передать Украине 13 истребителей МиГ-29.

Характеристики МиГ-29

экипаж — один-два человека;

крейсерская скорость — 2450 км/ч на высоте 13000 м;

боевой радиус — 700 км;

быстроподъемность — 19800 м/мин;

размах крыла — 11.36 м;

боезапас — 150.

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