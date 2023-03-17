Польша уже передала первые истребители. Скоро это сделает Словакия.

Украина может получить от Польши и Словакии модифицированные истребители. Как сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины, часть этих советских самолетов МиГ-29 адаптирована под стандарты НАТО.

"На такие самолеты поставили, в частности, усовершенствованную систему позиционирования, бортовой компьютер для предоперационного и послеоперационного планирования, и в то же время наиболее заметное изменение в оснащении кабины-установка HUD-дисплея и многофункционального индикатора 5x4", - передает слова пресс-службы Liga.net.

В Польше 15 единиц МиГ-29 (10 передал СССР, еще пять - Чехия) в 2011-2014 годах прошли модернизацию на польском Военном авиационном заводе номер 2. В этом Варшаве помогал Израиль.

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Еще 13 польских бортов МиГ-29 являются "сборной солянкой". Их Варшава получила в 90-х годах от Чехии и Германии и не проводила существенной модернизации. К стандартам НАТО у них только адаптировали систему связи. В ВСУ не указали, из какой именно группы поляки предоставят самолеты.

Также пресс-служба отметила, что затягивание Словакией предоставления самолетов Украине вероятно может быть связано с модернизацией истребителей для использования западного современного вооружения.

"В США изучали, могут ли ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120 быть установлены на имеющиеся в ВС ВСУ истребители МиГ-29. Такие ракеты используют в том числе западные самолеты типа F-16", – добавляет пресс-служба.

Истребители МиГ-29 для Украины от партнеров: что известно

Как сообщал УНИАН, 16 марта президент Польши Анджей Дуда сообщил о передаче Украине первых четырех самолетов МиГ-29.еще 10 истребителей Киев получит в течение года.

Уже 17 марта и Словакия заявила, что правительство страны окончательно приняло решение о передаче МиГ-29. Премьер-министр Хегер сообщил о том, что Украина получит 13 самолетов, однако даты не назвал.

У Путина сразу отреагировали на такие действия союзников Киева. Пресс-секретарь президента РФ считает, что ряд стран-членов НАТО "повышает уровень своей непосредственной вовлеченности в "конфликте".

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