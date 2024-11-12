Речь идет о подтоплении территорий бассейна реки Волчья.

После подрыва российскими оккупационными войсками Кураховской плотины в тылу Сил обороны происходит подтопление. Об этом заявил в эфире "Эспрессо" военнослужащий ВСУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко.

"Кураховская плотина не несет тех угроз и вызовов, как это было с Каховской плотиной на Днепре. Речь идет о подтоплении территорий бассейна реки Волчья, которые могут быть довольно ощутимыми для украинской логистики. Это подтопление происходит в тылу украинских войск, и нужно будет учесть новые обстоятельства", - рассказал защитник.

По словам Варченко, инженерные службы ВСУ смогут достаточно быстро организовать логистические связи. Сейчас основная магистральная дорога функционирует. Украинские войска, которые ведут оборону на Кураховском направлении, могут пользоваться ею, так же как и резервными и вспомогательными путями обеспечения.

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"Россиянам удалось уничтожить еще одну плотину в Украине, нанеся неизбирательный удар, который точно вредит гражданскому населению и приводит к катастрофическим последствиям для природы, растительного и животного мира. Это преступление, за которое они будут отвечать", - возмутился боец.

Кураховская плотина - что известно

Как сообщал УНИАН, 11 ноября стало известно о повреждении плотины Кураховского водохранилища.

Эколог и эксперт Сети ANTS Олег Листопад заявил, что россияне уже давно пытаются атаковать Кураховское водохранилище, поскольку по дамбе идет важная для украинской логистики дорога.

По словам эксперта Михаила Жорохова, повреждение Кураховского водохранилища может сыграть "на плюс" Вооруженным силам Украины, ведь они получат еще один водный рубеж, по которому можно сдерживать врага.

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