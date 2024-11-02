Одновременно российская армия подходит к Кураховскому водохранилищу с юго-запада, из-под Угледара.

Российская армия завершила захват полукотла вокруг Кураховки Донецкой области, сообщает военный аналитик BILD Юлиан Рёпке.

По его данным, в начале октября российские войска совершили прорыв из-под Марьинки и вышли к берегам Кураховского водохранилища. К северу они захватили город Украинка. Между этими двумя направлениями образовался полукотел с центром в поселке Кураховка.

Сейчас ВС РФ полностью захватили его, утверждает Рёпке. По словам аналитика, за две недели там оккупанты захватили шесть сел - это около 50 кв. км. территории.

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Кроме того, российская армия подходит к Кураховскому водохранилищу с юго-запада, из-под Угледара. Рёпке утверждает, что там за две недели захвачено около 200 кв. км территории и пять сел. Сейчас линия фронта проходит вблизи села Максимовка, в 15 км от водохранилища и города Курахово. На юго-восточном направлении оккупанты захватили село Катериновка в 12 км от Курахово.

Война в Украине - актуальные новости с фронта

Как сообщал УНИАН, главком Александр Сырский назвал ситуацию на фронте сложной. Россия ведет активные штурмовые действия на нескольких направлениях фронта. У врага есть преимущество в воздухе и артиллерии.

Проект DeepState сообщил, что российские захватчики оккупировали поселок Ясная Поляна Волновахского района Донецкой области, продвинулись в Новодмитровке, Дружбе, Максимовке, возле Новоукраинки и Тернов.

В то же время ISW отмечает, что украинские воины продвинулись к северу от Суджи Курской области. В Глушковском районе наблюдается некоторое затишье.

В то же время New York Times пишет, что Украине хватит солдат еще максимум на год войны.

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