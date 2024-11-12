Эксперт отметил, что плотину обстреляли именно российские оккупанты.

Вчера стало известно о том, что российские оккупанты повредили плотину Кураховского водохранилища. Эколог и эксперт Сети ANTS Олег Листопад в эфире "Громадського радіо" рассказал, создало ли это угрозу для населения и экологии.

Эксперт заявил, что россияне уже давно пытаются атаковать Кураховское водохранилище. Он объяснил это тем, что по дамбе идет важная для украинской логистики дорога. Тем не менее он призвал людей не паниковать.

"Да, это неприятно и ничего хорошего в этом нет, но оснований для паники нет. У людей сразу идут ассоциации с Каховской ГЭС, но если сравнить объемы водохранилищ, то мы видим, что Кураховское значительно меньше", - поделился Листопад.

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По словам эколога, россияне повредили именно плотину водохранилища, а не дамбу. Он подчеркнул, что это не приведет к затоплению прилегающей территории.

Листопад считает, что плотину Кураховского водохранилища атаковали именно российские оккупанты, так как в этом нет выгоды для украинских военных. Тем не менее россияне пытаются подставить Украину и навязать мысль о том, что именно мы атакуем собственные объекты, отметил эксперт.

Удар по плотине Кураховского водохранилища - что известно

Первые сообщения о повреждении плотины Кураховского водохранилища появились утром 11 ноября. Эту информацию подтвердил председатель Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

По предварительной информации плотина была повреждена в результате обстрела Курахово российскими оккупантами около 9 утра.

Ранее УНИАН писал, что весной 2023 года оккупанты обстреляли Кураховскую ТЭС в Донецкой области. Тогда было повреждено оборудование станции, в результате чего она прекратила производство электроэнергии.

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