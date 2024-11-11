В ОВА говорят, что удар по плотине потенциально несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей - как в Донецкой области, так и на Днепровщине.

Россияне повредили плотину Кураховского водохранилища. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Этот удар потенциально несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей - как в Донецкой области, так и на Днепровщине", - отметил он в Telegram.

По данным Филашкина, по состоянию на 16:00 установлено, что уровень воды в реке в пределах Великоновоселковской громады поднялся на 1,2 метра.

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"Подтоплений жилья пока не зафиксировано! Мы продолжаем мониторить уровень воды в реке и готовы к любому развитию событий", - заверил глава ОГА.

Он добавил, что держит ситуацию на личном контроле.

Удар по дамбе Кураховского водохранилища - что известно

Сегодня в первой половине дня в сети распространилась информация о том, что россияне разрушили дамбу Кураховского водохранилища, которое находится недалеко от с. Старые Терны.

Около 9 утра Курахово в Покровском районе Донецкой области было под обстрелом, в результате которого разрушена Терновская дамба Кураховского водохранилища, информировали "Новости Донбасса".

Как сообщал УНИАН, весной прошлого года россияне обстреляли Кураховскую ТЭС в Донецкой области, после чего ее работу остановили.

По информации WSJ, Кураховскую ТЭС разобрали на части для ремонта других украинских электростанций еще до лета. Отмечается, что после мощных атак по энергетической структуре Украины ситуация была критической и компания ДТЭК искала оборудование в других странах, но поставки продолжались месяцы. Поэтому пришлось разобрать Кураховскую ТЭС, которую россияне постоянно обстреливали - из-за этого невозможно было восстановить ее инфраструктуру.

Благодаря этому удалось восстановить более 60% энергетической мощности, которую Украина потеряла после российских обстрелов. В ДТЭК заявляли, что работу ТЭС можно будет восстановить, когда этому будет способствовать ситуация с безопасностью.

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