Оккупанты продолжают удерживать позиции на отдельных рубежах в Киевской области, несмотря на частичный отвод войск.

В ближайшие дни под Киевом могут состояться ожесточенные сражения между Вооруженные силами Украины и российскими оккупантами.

Соответствующей информацией поделилось Министерство обороны Великобритании в Twitter со ссылкой на свою разведку. Оно опубликовало отчет о ситуации на фронте в Украине с прогнозом на ближайшее будущее.

По словам британской разведки, враг продолжает удерживать позиции к востоку и западу от Киева, несмотря на отвод отдельных подразделений. Из-за этого в ближайшие дни в пригороде столицы, возможно, пройдут ожесточенные сражения. Какая именно из сторон пойдет на штурм, в разведке не уточняют.

В отчете также отмечается, что оккупанты продолжают обстреливать и наносить ракетные удары по Чернигову. Уменьшения военной активности на этом направлении, о котором говорила российская сторона на переговорах в Стамбуле, не наблюдается.

Мариуполь тоже упомянули в отчете. Тяжелые бои по-прежнему проходят в городе, но его центр продолжают контролировать украинские воины.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: