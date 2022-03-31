Среди новорожденных - 25 двоен.

В Киеве за время войны с российскими оккупантами родилось почти тысяча детей.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"В столицу возвращаются горожане, жизнь продолжается. За 35 дней войны с российскими оккупантами в столице родилось 987 детей: 534 мальчика и 453 девочки. Среди новорожденных 25 двоен", - рассказал Поворозник.

Он отметил, что в Киеве медицинская система работает в режиме военного времени - медицинские учреждения оказывают помощь всем, кто в ней нуждается, выполняются плановые операции.

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