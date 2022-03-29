О больших потерях на этих направлениях Россия молчит.

Отвод российских войск на Киевщине и Черниговщине якобы связан с прогрессом на переговорах между Украиной и РФ.

Такое заявление сделало Министерство обороны РФ и представители российской делегации в Стамбуле.

"В связи с тем, что переговоры с Украиной переходят в практическую плоскость, принято решение в разы сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях", — коротко сообщили в Минобороны РФ.

Более развернутое заявление на этот счет дал замминистра обороны России Фомин во время выступления по итогам переговоров с украинской стороной в Стамбуле.

"С учетом обсужденных сегодня принципов, Минобороны России в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели — согласования и подписания вышеуказанного договора — принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях", — сказано в комментарии Фомина.

Этот шаг якобы позволит властям Украины в Киеве работать над дальнейшими решениями. Больше подробностей делегация РФ пообещала предоставить после возвращения в Москву.

Напомним, отвод вражеских войск на Черниговщине и Киевщине ранее подтвердил Генштаб ВСУ. Однако настоящей причиной этого шага могут быть не переговоры, а большие потери. Несколько дней назад отдельные подразделения ВС РФ начали отходить на территорию Беларуси для ротации, перегруппировки, эвакуации раненных солдат и пополнения запасов продовольствия.

При этом ВСУ продолжают контратаковать под Киевом. Например, вчера удалось освободить Ирпень. Это свидетельствует об ослаблении позиций оккупантов в области. А рассказы о переговорах, как причине отвода войск, могут быть попыткой "сохранить хорошую мину при плохой игре".

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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