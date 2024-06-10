Российские военные корабля прячутся за гражданским флотом.

В Военно-Морских силах ВС Украины рассказали, что группировка российских кораблей пришла в Азовское море, которое из-за оккупации временно превратилось во "внутренний водоем" РФ, из Новороссийска.

Об этом в телемарафоне рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. "В Азовском море находятся сейчас три десантных корабля РФ и еще три малых ракетных корабля проекта "Буян-М". Есть и другие единицы корабельно-катерного состава, но основная группа - это эти шесть кораблей, которые туда совершили переход из пункта базирования - из Новороссийска. Вероятнее всего, они его совершили с целью выполнения учебно-боевых задач. Если еще проще - учебный год у них начался на флоте", - сказал Плетенчук.

По его словам, в Черном море противник задачи выполняет подводными лодками, которые заменяют друг друга. Всего в Азово-Черноморском регионе россияне имеют четыре субмарины, из которых три являются носителями крылатых ракет, но в акваторию выходят периодически только две. Как уточнил спикер, третий подводный ракетоноситель по неизвестным причинам в море не появляется.

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По словам военного, на Азовском море захватчики чувствуют себя безопаснее, чем в Черном, поэтому решили организовать учения именно там. "Рассчитывают, вероятно, что их прикроет Керченский канал, и это должно усложнить работу украинских дронов. Конечно, они там пытаются строить эти (защитные, - УНИАН) сооружения в виде барж, боновых заграждений, чтобы сузить проход", - пояснил Плетенчук.

Он напомнил, что азовское побережье сейчас все оккупировано россиянами, и их корабли может прикрывать береговая охрана. "Мариуполь, Бердянск..., к сожалению, находятся на временно оккупированной территории. Поэтому они (россияне, - УНИАН) считают, что там безопаснее, чем в Черном море. Но надо отметить такую важную деталь - навигация в Азовском море не такая простая - там небольшие глубины и рекомендованных путей не так много", - сказал спикер.

По его словам, из-за этого военные корабли противника смешиваются там с гражданскими судами. Это стало, в том числе практикой российских захватчиков, которые используют гражданский флот для прикрытия военных единиц. "Они это делают с целью осложнения нашей работы", - подчеркнул спикер.

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Как сообщал УНИАН, недавно в акватории Азовского моря, которое из-за вторжения РФ временно превратилось во "внутренний водоем" агрессора, после длительного перерыва появились сразу три вражеских ракетоносителя.

В частности, 7 июня в Азовском море было десять вражеских кораблей, три из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр". Говорилось, что общий залп был до 24 ракет. Потом в ВМС ВСУ предположили, что на Азовском море противник начал учения.

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