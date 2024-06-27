Большие масштабы использования беспилотников в Украине вызвали усиление битв за небо.

Тысячи летательных аппаратов без экипажа поднимаются в небо над Украиной, выполняя широкий спектр задач, таких как управление артиллерийским огнем, наблюдение, и действуют как боеприпасы, находящиеся в воздухе. Об этом говорится в материале Business Insider.

Отмечается, что это набор задач, настолько неотъемлемых от боевых действий, что ранее в этом месяце украинские военные запустили первое в мире отдельное подразделение, посвященное исключительно войне беспилотников.

"До полномасштабного вторжения России в Украину мир видел лишь несколько инцидентов, связанных с беспилотниками. Но сейчас Россия и Украина "вовлечены в "гонку вооружений беспилотников", инвестируя огромные суммы денег, времени и опыта в разработку и противодействие системам друг друга", - сказал Джеймс Паттон Роджерс, эксперт по беспилотникам и директор Cornell Brooks Tech. Видео дня

Сегодня беспилотники, которые когда-то использовали свои взрывные нагрузки на многомиллионную бронированную технику, вместо этого нацеливаются на другие беспилотники из-за угрозы, которую они представляют, рассказал изданию Майк Монник, генеральный директор платформы разведки беспилотников DroneSec.

Авторы статьи просмотрели более 40 видео столкновений между дронами над Украиной, собранных и аннотированных DroneSec, чтобы определить некоторые различные - и часто повторяющиеся - тактики, которые быстро развивались за этот короткий период.

"Между обеими враждующими сторонами все еще существует внутренняя связь в реальном мире - возможно, большая, чем между авиацией Первой мировой войны - поскольку пилоты пытаются перехитрить друг друга. Последнее, что многие пилоты беспилотников увидят в видоискателе своих обреченных беспилотников, это вражеский дрон - зная, что где-то на другом конце вражеский пилот наблюдает за всем этим в их собственной гарнитуре. Такая болезненная интимность современной войны", - сказал Роджерс.

Дроны в войне в Украине - последние новости

"Гражданские" корабли вскоре смогут перевозить стаи БПЛА. Об этом пишет The Telegraph.

По данным издания, немецкий оборонный концерн Rheinmetall предлагает новую форму оружия: стандартный транспортный контейнер, который может вмещать 126 ударных беспилотников, и если одна компания публично обсуждает эту идею "другие также рассматривают ее, и последствия для морской войны могут быть значительными".

В ночь на 27 июня Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Воздушная тревога была объявлена по всей стране и продолжалась до 05:15.

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