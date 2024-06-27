Воздушная тревога была объявлена по всей стране и длилась до 05:15.

В ночь на 27 июня Россия совершила комбинированную атаку, подняв в небо в том числе носитель аэробаллистических ракет "Кинжал" - истребитель-перехватчик МиГ-31.

По предварительным данным, РФ запустила по Украине несколько десятков "шахедов", крылатые ракеты "Калибр", "Кинжал", управляемые авиационные ракеты и бомбы, а также баллистику.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, воздушная тревога длилась до 05:15.

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Взрывы в связи с атакой российских войск слышали в разных регионах страны, включая Хмельницкую (Староконстантинов), Ивано-Франковскую, Полтавскую (Миргород), Киевскую, Николаевскую области.

По данным Николаевской ОВА, в области за ночь уничтожили шесть БпЛА типа Shahed 131/136 и три крылатые ракеты.

Атака России 27 июня - что известно

Как сообщал УНИАН, за ночь 27 июня в Украине сбили 28 воздушных целей, из них 5 ракет и 23 ударных БПЛА.

По данным Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного, морского базирования, в том числе "Калибр", "Кинжал" и Х-59/Х-69, а также дроны Shahed. Всего Россия применила 6 ракет разных типов и 23 ударных БПЛА.

Большую часть целей украинским защитникам удалось уничтожить, не сбили только "Кинжал".

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