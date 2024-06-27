Наступает новая эра войны.

"Гражданские" корабли вскоре смогут перевозить стаи беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в материале The Telegraph.

Отмечается, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall предлагает новую форму оружия: стандартный транспортный контейнер, который может вмещать 126 ударных беспилотников, и если одна компания публично обсуждает эту идею "другие также рассматривают ее, и последствия для морской войны могут быть значительными".

"Хотя беспилотники - это совсем не новинка, теперь они однозначно являются направлением путешествий для военных во всем мире. Все инвестируют в системы без экипажа в воздухе, на поверхности и под поверхностью для выполнения задач, начиная от материально-технического снабжения до наблюдения, от создания препятствий до удара. Это не обязательно потому, что они лучше альтернатив, а потому, что они дешевле. Поскольку оборонные бюджеты большинства стран НАТО находятся под давлением, это важно", - пишет издание. Видео дня

По словам автора статьи, необходимость защищаться от атак "стаи" БПЛА также устарела. А вот наличие контейнерного способа развертывания является новым методом.

"Защита от этого может вызвать проблемы, наиболее очевидной из которых является то, что 126 часто превышает число, с которым вы можете справиться. Современным радарам не составит труда отследить их все, но во многих системах защиты быстро закончатся ракеты и пули", - говорится в статье.

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Также УНИАН сообщал, что операторы БПЛА рассказали о работе на фронте. Во время штурмов операторы работают в любых погодных условиях, корректируя работу пехоты.

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