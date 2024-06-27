Россияне пытаются все уничтожить на своем пути и операторам дронов нужно как можно быстрее заметить врага.

Во время тяжелых боев за Марьинку в 2023 году россияне постоянно штурмовали город большими группами по 20-40 человек. Украинским операторам БПЛА нужно было как можно быстрее обнаружить врага, чтобы не допустить его к позициям украинских пехотинцев, рассказали военнослужащие 95 десантно-штурмовой бригады Андрей с позывным "Арни", Виталий с псевдонимом "Голубь" и "Рыжий" в интервью Новинарня.

Так, "Арни" рассказал, что операторы БпЛА пытаются держать оккупантов минимум в полукилометре от украинских пехотинцев, но возможности дронов зависят от ландшафта - лес это или поле.

"Сбросами работаем по врагу, чтобы максимально разгрузить нашу пехоту. Потому что противник движется и утром, и ночью, и днем - почти постоянно. Стараемся к контактным боям не допускать. Если происходят какие-то массированные действия пехоты, то и нам приходится немножко поработать", - пояснил он. Видео дня

Бойцы вспомнили, что раньше были более жесткие времена, когда противник наступал интенсивнее. Тогда ежедневно подразделения россиян заходили по 20-40 человек. Однако сейчас враг сделал работу над ошибками и теперь он в основном работает КАБами и минометами, а на штурм идут малые группы по 5-6 человек.

"Сбросы годятся в основном для живых целей, а по технике больше работают FPV. Если мы обнаружили вражескую БМП, сразу летим "встречать" пехоту, чтобы попасть сбросом в момент спешивания с брони. Если, конечно, нас не опередят собратья с FPV", - привел пример "Голубь".

Он также вспомнил самые яркие попадания по врагу.

"Самый эффектный - это гора ТМок (противотанковых мин - "Н") возле Победы. Там нормальная такая яма была. А вообще, наиболее эффектно - это когда (оккупант) загорается", - сказал военный.

Отмечается, что ранее бойцы длительное время держали оборону под Марьинкой и утверждали, что длительное пребывание на одном месте дает преимущество, ведь можно хорошо изучить врага и логистику.

"Все огневые, плюс-минус закрытые и не закрытые позиции, откуда артиллерия работает, в каких там направлениях, где его обнаружат. Все подходы и остальное. Знаешь, откуда они идут, откуда не идут. А когда получаешь новый участок - нужно заново логистику пробивать, дороги все объездные... Непонятно, откуда минометчик стреляет (российский). Неделя-две - чтобы въехать в курс дел", - рассказал "Арни".

Он также добавил, когда они выходили из Марьинки от города осталась руина. Все дома разбиты и обстреляны, уцелеть сумел только старый элеватор.

"Город-призрак. Уже никто там не будет жить. Просто не в чем. Такой "музей". Где оккупант заходит, там такое и происходит. Они просто уничтожили все", - вспомнил "Арни".

Ребята рассказали, что раньше были пехотинцами, но когда появился запрос на БпЛА, они освоили новую специальность довольно быстро. Теперь "Арни" и "Голубь" работают на сбросах с дронов. По их словам, после пехоты страха гораздо меньше, а удовлетворения работой - больше.

"Один раз поехал - пацаны показали, как летать на боевых. Пару раз пролетел, на следующую смену уже мог летать. Кнопки - не так трудно. Когда РЭБ - это понятно, что он глушит, от него уже сильно не спасешься. Когда немного видишь, что залетаешь в ту зону, связь с пультом обрывается - просто улетаешь обратно, и все", - поделился опытом "Голубь".

Новости с фронта - что нужно знать

Как ранее писал УНИАН, ввиду того, что запасы бронетехники заканчиваются, российская армия все чаще отправляет оккупантов в бой на дешевых мотоциклах. Издание Forbes пишет, чем больше российских солдат едет в бой на байках, "тем больше оккупантов погибает или получает ранения".

Также УНИАН сообщал, что Силы обороны отбросили оккупантов под Лиманом, но враг продвинулся на других направлениях. По данным DeepState бои продолжаются возле Сотницкого Казачка. Там ситуация ухудшилась из-за ротации сил.

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