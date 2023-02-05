Бои были возле девяти населенных пунктов, поделились в Генштабе.

В Украине российские захватчики сосредотачивают усилия на том, чтобы вести наступательные действия на Авдеевском, Бахмутском, Новопавловском и Лиманском направлениях.

За прошедшие сутки на Донбассе защитники нашего государства отразили вражеские атаки возле ряда населенных пунктов, сообщил в воскресенье утром, 5 февраля, в своей сводке Генштаб Вооруженных сил Украины.

"...подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Кременная и Шипиловка Луганской области и Верхнекаменское, Благодатное, Красная Гора, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское и Клещиевка в Донецкой области", - говорится в сообщении.

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В Генштабе добавили, что противники продолжают оборонять ранее захваченные рубежи и обстреливают территории, граничащие с линией соприкосновения.

Ситуация на фронтах в Украине - что надо знать сегодня

Генштаб ВСУ вечером 4 февраля поделился, что противник сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на таких направлениях - Бахмутском, Авдеевском, Лиманском, Купянском и Новопавловском. Враг несет очень серьезные потери в нашей стране.

Общие потери России в Украине уже составляют около 130 590 захватчиков. Кроме того, уже ликвидированы 3218 вражеских танков.

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