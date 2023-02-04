Основные усилия российские захватчики сосредотачивают на наступательных действиях на пяти направлениях.

Российские оккупанты проводят перегруппировку на отдельных направлениях. Основные усилия враг сосредоточивает на ведении наступательных действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Отмечается, что в течение суток враг совершил девять обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной, противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах, однако наступательных группировок оккупантов там не обнаружено. В то же время, обстрелам подверглись районы восьми населенных пунктов Черниговской и Харьковской областей.

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На Купянском направлении враг обстрелял районы шести населенных пунктов Харьковской области и двух - Луганской; на Лиманском направлении огневому воздействию подверглись четыре населенных пункта Донецкой и Луганской областей.

А на Бахмутском направлении под огневое поражение попали 12 населенных пунктов, среди которых - Бахмут; на Авдеевском направлении враг обстреливал шесть населенных пунктов.

На Новопавловском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись пять населенных пунктов Донецкой области.

Запорожское и Херсонское направления обстреливались россиянами из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, ударам подверглись районы шести населенных пунктов Запорожской области, Антоновка и Херсон.

Война в Украине - последние новости от Генштаба

Как сообщал УНИАН, в утренней сводке 4 февраля Генштаб ВСУ сообщал, что российские оккупанты ведут наступление на четырех направлениях. Силы обороны отразили вражеские атаки в районах 9 населенных пунктов. За прошедшие сутки россияне также нанесли 20 авиационных и 3 ракетных удара. Кроме того, россияне более 90 раз ударили из реактивных систем залпового огня.

В свою очередь, украинская авиация и артиллерия мощно отработали по российским оккупантам. Уничтожено несколько БПЛА и разгромлены районы сосредоточения личного состава захватчиков. Ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника и 1 тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", которой оккупанты особенно гордятся.

Между тем, потери России в Украине за сутки 3 февраля выросли на 720 захватчиков. Теперь общее количество ликвидированных российских оккупантов достигло отметки в 130590 лиц.

Кроме этого стало известно, что пограничники ночью остановили несколько атак российских захватчиков на Северском направлении. Там после наступления сумерек вражеская разведка попыталась незаметно преодолеть украинский рубеж обороны.

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