Российские оккупанты проводят перегруппировку на отдельных направлениях. Основные усилия враг сосредоточивает на ведении наступательных действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Отмечается, что в течение суток враг совершил девять обстрелов из реактивных систем залпового огня.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной, противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах, однако наступательных группировок оккупантов там не обнаружено. В то же время, обстрелам подверглись районы восьми населенных пунктов Черниговской и Харьковской областей.
На Купянском направлении враг обстрелял районы шести населенных пунктов Харьковской области и двух - Луганской; на Лиманском направлении огневому воздействию подверглись четыре населенных пункта Донецкой и Луганской областей.
А на Бахмутском направлении под огневое поражение попали 12 населенных пунктов, среди которых - Бахмут; на Авдеевском направлении враг обстреливал шесть населенных пунктов.
На Новопавловском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись пять населенных пунктов Донецкой области.
Запорожское и Херсонское направления обстреливались россиянами из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, ударам подверглись районы шести населенных пунктов Запорожской области, Антоновка и Херсон.
Война в Украине - последние новости от Генштаба
Как сообщал УНИАН, в утренней сводке 4 февраля Генштаб ВСУ сообщал, что российские оккупанты ведут наступление на четырех направлениях. Силы обороны отразили вражеские атаки в районах 9 населенных пунктов. За прошедшие сутки россияне также нанесли 20 авиационных и 3 ракетных удара. Кроме того, россияне более 90 раз ударили из реактивных систем залпового огня.
В свою очередь, украинская авиация и артиллерия мощно отработали по российским оккупантам. Уничтожено несколько БПЛА и разгромлены районы сосредоточения личного состава захватчиков. Ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника и 1 тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", которой оккупанты особенно гордятся.
Между тем, потери России в Украине за сутки 3 февраля выросли на 720 захватчиков. Теперь общее количество ликвидированных российских оккупантов достигло отметки в 130590 лиц.
Кроме этого стало известно, что пограничники ночью остановили несколько атак российских захватчиков на Северском направлении. Там после наступления сумерек вражеская разведка попыталась незаметно преодолеть украинский рубеж обороны.