На Купянском, Запорожском и Херсонском направлених враг обороняется.

Российские захватчики продолжают наступательные действия на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечернем сводке.

"Несмотря на значительные потери, с целью улучшить тактическое положение противник продолжает наступательные действия на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Запорожском и Херсонском - обороняется. На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях обстановка без изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелам из танков, минометов и артиллерии подверглись районы населенных пунктов: Сеньковка и Тимоновичи Черниговской области; Волфиное и Тимофеевка - Сумской; а также более 15 населенных пунктов Харьковской области, в частности, Ветеринарное, Казачья Лопань, Веселое, Волчанск, Варваровка, Бударки, Белый Колодец, Меловое, Новомлынск и Двуречье", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Купянском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречье, Синьковка, Кучеровка, Ивановка, Котляровка и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Мясожаровка Луганской. На Лиманском направлении под огневой влияние попали Макеевка, Невское и Дубрава Луганской области.

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На Бахмутском направлении, как сообщили в Генштабе, огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них - Веселое, Белогоровка, Благодатное, Бахмут, Часов Яр, Клещеевка, Белая Гора, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

Кроме того, отмечается в сводке, под вражеский огонь попали Бердычи, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка на Авдеевском направлении.

"На Новопавловском направлении противник снова обстрелял Богоявленку, Угледар и Золотую Ниву Донецкой области. На Запорожском направлении пострадали, в частности, Железное, Ильинка, Времовка и Зеленое Поле Донецкой, а также Ольгевское, Малиновка, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Каменское и Плавни Запорожской области. Всего 20 населенных пунктов. На Херсонском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районы населенных пунктов Золотая Балка, Гавриловка, Дудчаны, Красный Маяк, Монастырское, Томарино, Бургунка, Тягинка, Станислав и Херсон", - добавили в Генштабе.

Война в Украине - актуальные данные

После захвата Соледара российские войска пытаются истощить украинскую оборону и в одном месте прорваться, чтобы двигаться дальше и достичь более значительных результатов.

ВС РФ наступает на Угледарском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. По словам журналиста Юрия Бутусова, оккупация Угледара оттеснит украинские силы от Крымского "коридора" и укрепит оборону противника.

По мнению Института изучения войны, ВСУ возобновили контрнаступление под Кременной и в Запорожской области.

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