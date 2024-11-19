Среди них контрактники, мобилизованные и срочники.

Этой весной власти российских регионов получили от командования 20-й гвардейской мотострелковой дивизии письмо с просьбой помочь разыскать бойцов оккупационной армии, которые сбежали с фронта.

Как пишет издание Важные истории, в списке от командования оказалось более тысячи военных дивизии. Среди них были и контрактники, и срочники, и мобилизованные.

По словам журналистов, документ, который оказался в их распоряжении, "показывает настоящий масштаб бегства из российской армии во время войны".

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"Только из одной дивизии сбежало более тысячи человек, а всего в войне против Украины участвуют по меньшей мере два десятка дивизий (точные данные засекречены)", - добавляет издание.

В документе указываются имена, даты рождения, звания и другие данные 858 контрактников, 150 мобилизованных и двух срочников. Есть среди них 26 младших офицеров, майор и два подполковника.

Более того, большая часть дезертиров, дела которых доходят до суда, не скрываются, а возвращаются жить по месту прописки.

Российские оккупанты: последние новости

Как писал УНИАН, украинские спецслужбы завербовали немало российских солдат, и теперь те тайно помогают ВСУ. Сотни, если не тысячи российских солдат шпионят или даже устраивают диверсии в собственных подразделениях.

В сентябре сообщалось, что в РФ растет количество дезертиров, которые убегают от войны в Украине. Несмотря на то, что невозможно определить точное количество российских военных, которые сбежали, российский проект Idite Lesom ("Исчезни") рассказал, что помог дезертировать более 900 лицам.

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