Этой весной власти российских регионов получили от командования 20-й гвардейской мотострелковой дивизии письмо с просьбой помочь разыскать бойцов оккупационной армии, которые сбежали с фронта.
Как пишет издание Важные истории, в списке от командования оказалось более тысячи военных дивизии. Среди них были и контрактники, и срочники, и мобилизованные.
По словам журналистов, документ, который оказался в их распоряжении, "показывает настоящий масштаб бегства из российской армии во время войны".
"Только из одной дивизии сбежало более тысячи человек, а всего в войне против Украины участвуют по меньшей мере два десятка дивизий (точные данные засекречены)", - добавляет издание.
В документе указываются имена, даты рождения, звания и другие данные 858 контрактников, 150 мобилизованных и двух срочников. Есть среди них 26 младших офицеров, майор и два подполковника.
Более того, большая часть дезертиров, дела которых доходят до суда, не скрываются, а возвращаются жить по месту прописки.
Российские оккупанты: последние новости
Как писал УНИАН, украинские спецслужбы завербовали немало российских солдат, и теперь те тайно помогают ВСУ. Сотни, если не тысячи российских солдат шпионят или даже устраивают диверсии в собственных подразделениях.
В сентябре сообщалось, что в РФ растет количество дезертиров, которые убегают от войны в Украине. Несмотря на то, что невозможно определить точное количество российских военных, которые сбежали, российский проект Idite Lesom ("Исчезни") рассказал, что помог дезертировать более 900 лицам.