По словам правозащитников, этот прецедент покажет другим российским солдатам, что дезертирство может себя окупить.

Франция впустила к себе шестерых российских солдат, которые дезертировали из армии. После приезда они подали заявления на получение убежища в этой стране, пишет The Guardian.

Мужчины прибыли в Париж отдельными рейсами в течение последних нескольких месяцев. Они сбежали из армии и тайком выехали в Казахстан еще в 2022 и 2023 годах, рассказали в организации, которая помогает российским солдатам-беглецам.

"Когда я приземлился во Франции, это был первый раз, когда я мог вздохнуть на полную. Я почувствовал спокойствие и свободу... худшее было позади", - рассказал в интервью Guardian Александр, бывший российский военнослужащий-контрактник, сбежавший с фронта летом 2023 года.

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Как отмечает издание, с начала вторжения России в Украину десятки тысяч российских солдат дезертировали. Многие из них стремились бежать в Европу, но Запад долгое время не может определиться, стоит ли принимать российских солдат-дезертиров и как к ним надо относиться. Из-за этого российским дезертирам крайне трудно получить убежище в странах ЕС.

"Это первый случай, когда страна ЕС впустила группу дезертиров, у которых не было никаких проездных документов или загранпаспортов", - сказал Иван Чувляев, представитель организации "Идите лесом", которая помогает российским солдатам бежать с фронта и из России в целом.

Не имея возможности поехать в Европу и столкнувшись с перспективой долгосрочного заключения дома, большинство дезертиров сбежали в страны, граничащие с Россией, такие как Армения и Казахстан, куда они могли въехать без паспорта, но оставались в ловушке без возможности путешествовать дальше.

Москва приложила немало усилий, чтобы их выследить. Растет количество инцидентов, когда дезертиров, которые скрываются в постсоветских странах в пределах досягаемости Кремля, похищают или депортируют обратно в Россию.

"В Казахстане никогда не чувствуешь себя в безопасности; вам просто нужно держать голову опущенной", - сказал Александр, который описал жизнь без SIM-карты или банковского счета, чтобы избежать слежки со стороны России. Из Казахстана Александр начал вести анонимный YouTube-канал, где призывал других солдат дезертировать.

Антивоенные активисты, такие как Чувляев, теперь считают, что готовность Франции принять дезертиров может создать прецедент и послать сильный сигнал другим западным странам, потенциально ускорив процесс.

"Мы надеемся, что это означает начало того, что больше дезертиров будут пускать в Европу", - добавил он.

Чувляев сказал, что каждого из дезертиров в течение месяцев тщательно проверяли на предмет его "сильной, последовательной антивоенной позиции", прежде чем его пустили во Францию.

"Мы понимаем, что на Западе есть опасения, что некоторые могут быть не тем, за кого себя выдает", - сказал он.

Среди тех, кто получил разрешение на временный въезд, были мужчины, которые воевали против Украины, а также срочники и офицеры, которым удалось избежать отправки на передовую.

Чувляев считал, что их приезд во Францию может послужить стимулом для других россиян покинуть армию.

"Для тех, кто собирается дезертировать, чрезвычайно важно представить себе будущее в свободной стране, а не столкнуться с тюрьмой или нестабильным существованием в стране, граничащей с Россией, живя в постоянном страхе перед депортацией", - сказал он.

Российские оккупанты: последние новости

Как писал УНИАН, украинские спецслужбы завербовали немало российских солдат, и теперь те тайно помогают ВСУ. Сотни, если не тысячи российских солдат шпионят или даже устраивают диверсии в собственных подразделениях.

Также мы рассказывали, что российские солдаты далеко не всегда являются умными и образованными, но как бойцы они подготовлены достаточно хорошо. Военный Нацгвардии Андрей Отченаш отмечает, что "тупой враг" не обязательно является простым врагом.

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