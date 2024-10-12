Сотни, если не тысячи российских солдат шпионят или даже устраивают диверсии, тайно помогая Украине.

Украинские спецслужбы имеют сотни или даже тысячи своих агентов внутри российской армии. Они выполняют не только шпионские, но и диверсионные миссии, пишет The Telegraph.

Автор публикации пообщался с представителями партизанского движения "Атеш", которое было изначально создано в Крыму летом 2022 года, но сейчас существенно расширило свою активность. Сегодня движение насчитывает более 2000 подпольщиков, которые действуют в тени на всех оккупированных территориях и в самой России, и даже проникая глубоко в российскую армию.

"Мы постоянно растем. Почти с самого начала к нам присоединяются российские солдаты, которые помогают получать информацию как на передовой, так и в тылу в Крыму и России. Но сейчас мы наблюдаем значительное увеличение количества российских военных, которые пополняют наши ряды. Они являются основным инструментом поддержки нашей борьбы, выполнения важных диверсионных и разведывательных задач", - рассказал представитель "Атеша".

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Эта партизанская группа сотрудничает с украинской разведкой, а также с другими движениями сопротивления, полагаясь на глубокие знания местных жителей о своей земле и, все чаще, на самих российских солдат.

Десятки россиян, против воли втянутых в войну, стали ценным достоянием. По словам спикера, на поле боя россияне предоставляют информацию о передвижении войск, поставках оружия и боеприпасов, перемещении командиров и расположении командных пунктов.

На российских аэродромах украинские агенты докладывают о типе, количестве и состоянии самолетов, а также системах противовоздушной обороны, расписании полетов и складах горючего и боеприпасов. Некоторые участвуют в операциях высокого риска, повреждая технику и оружие, устраивая поджоги, чтобы повредить и разоблачить собственные позиции.

The Telegraph пообщался с несколькими российскими солдатами, которые стали на путь подпольной борьбы против путинского режима. В прошлом году "Атеш" утверждал, что 4000 российских солдат уже прошли онлайн-курс о том, как "выжить в войне", сломав собственную технику.

В частности приводится история российского срочника, который поджег блиндаж своего подразделения прямо на передовой где-то на Левобережье Днепра. Огонь перекинулся на блиндаж соседнего подразделения, и парень наблюдал, как его однополчане получают ожоги, тщетно пытаясь достать боеприпасы и оружие.

"Была паника, густой дым от огня и обстрелы с украинской стороны. Пока они пытались потушить пожар и сохранить запасы продовольствия и оружия, огонь распространился на большую площадь. Многие солдаты получили ожоги. Я хорошо знал эту территорию, поскольку я был там в течение длительного времени. Я считаю, что выполнил свою работу хорошо, возможно даже больше. Результаты превзошли наши ожидания", - сказал он.

Отмечается, что сейчас этот солдат продолжает воевать, но уже на украинской стороне.

Другой российский военный, завербованный группой "Атеш", работает на авиабазе в нескольких сотнях миль от украинской границы, отслеживая перемещение самолетов и доставку оружия. Аэродром, который агент описывает как "один из крупнейших боеспособных в России", является базой для некоторых из самых современных российских истребителей, ответственных за нанесение регулярных ракетных ударов по городам Украины.

"Здесь я выступаю глазами и ушами Атеша", - сказал солдат журналистам. Это рискованная работа, которая, как он знает, влечет за собой обвинение в государственной измене и десятилетия заключения. "Но я понимаю, что такое зло, а что добро. К сожалению, моя страна выбрала путь зла", - сказал он.

В прошлом месяце он передал информацию о передислокации истребителей-бомбардировщиков Су-34 на другие аэродромы в глубине России, которые, по его словам, впоследствии стали целями Украины.

Пресс-секретарь "Атеша" сказал, что самым большим успехом их движения стало уничтожение штаба Черноморского флота в Севастополе. И здесь также помог российский солдат, который рассказал о запланированной встрече командования флота, и Украина использовала эту информацию, чтобы определить время своего удара.

Война Украины: последние новости

Как писал УНИАН, эффективность российских войск в Украине заметно возросла с тех пор, как они начали активно использовать спутниковые терминалы Starlink. Поставки этих терминалов в Россию запрещены в соответствии с американскими санкциями. Однако в России функционирует черный рынок "Старлинков".

Также мы рассказывали, что удары РФ по Одессе могут спровоцировать войну с НАТО. Россияне пытаются бить по гражданским зерновозам, но есть риск, что какая-то ракета полетит не туда, куда ее запустили.

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