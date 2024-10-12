Украинские спецслужбы имеют сотни или даже тысячи своих агентов внутри российской армии. Они выполняют не только шпионские, но и диверсионные миссии, пишет The Telegraph.
Автор публикации пообщался с представителями партизанского движения "Атеш", которое было изначально создано в Крыму летом 2022 года, но сейчас существенно расширило свою активность. Сегодня движение насчитывает более 2000 подпольщиков, которые действуют в тени на всех оккупированных территориях и в самой России, и даже проникая глубоко в российскую армию.
"Мы постоянно растем. Почти с самого начала к нам присоединяются российские солдаты, которые помогают получать информацию как на передовой, так и в тылу в Крыму и России. Но сейчас мы наблюдаем значительное увеличение количества российских военных, которые пополняют наши ряды. Они являются основным инструментом поддержки нашей борьбы, выполнения важных диверсионных и разведывательных задач", - рассказал представитель "Атеша".
Эта партизанская группа сотрудничает с украинской разведкой, а также с другими движениями сопротивления, полагаясь на глубокие знания местных жителей о своей земле и, все чаще, на самих российских солдат.
Десятки россиян, против воли втянутых в войну, стали ценным достоянием. По словам спикера, на поле боя россияне предоставляют информацию о передвижении войск, поставках оружия и боеприпасов, перемещении командиров и расположении командных пунктов.
На российских аэродромах украинские агенты докладывают о типе, количестве и состоянии самолетов, а также системах противовоздушной обороны, расписании полетов и складах горючего и боеприпасов. Некоторые участвуют в операциях высокого риска, повреждая технику и оружие, устраивая поджоги, чтобы повредить и разоблачить собственные позиции.
The Telegraph пообщался с несколькими российскими солдатами, которые стали на путь подпольной борьбы против путинского режима. В прошлом году "Атеш" утверждал, что 4000 российских солдат уже прошли онлайн-курс о том, как "выжить в войне", сломав собственную технику.
В частности приводится история российского срочника, который поджег блиндаж своего подразделения прямо на передовой где-то на Левобережье Днепра. Огонь перекинулся на блиндаж соседнего подразделения, и парень наблюдал, как его однополчане получают ожоги, тщетно пытаясь достать боеприпасы и оружие.
"Была паника, густой дым от огня и обстрелы с украинской стороны. Пока они пытались потушить пожар и сохранить запасы продовольствия и оружия, огонь распространился на большую площадь. Многие солдаты получили ожоги. Я хорошо знал эту территорию, поскольку я был там в течение длительного времени. Я считаю, что выполнил свою работу хорошо, возможно даже больше. Результаты превзошли наши ожидания", - сказал он.
Отмечается, что сейчас этот солдат продолжает воевать, но уже на украинской стороне.
Другой российский военный, завербованный группой "Атеш", работает на авиабазе в нескольких сотнях миль от украинской границы, отслеживая перемещение самолетов и доставку оружия. Аэродром, который агент описывает как "один из крупнейших боеспособных в России", является базой для некоторых из самых современных российских истребителей, ответственных за нанесение регулярных ракетных ударов по городам Украины.
"Здесь я выступаю глазами и ушами Атеша", - сказал солдат журналистам. Это рискованная работа, которая, как он знает, влечет за собой обвинение в государственной измене и десятилетия заключения. "Но я понимаю, что такое зло, а что добро. К сожалению, моя страна выбрала путь зла", - сказал он.
В прошлом месяце он передал информацию о передислокации истребителей-бомбардировщиков Су-34 на другие аэродромы в глубине России, которые, по его словам, впоследствии стали целями Украины.
Пресс-секретарь "Атеша" сказал, что самым большим успехом их движения стало уничтожение штаба Черноморского флота в Севастополе. И здесь также помог российский солдат, который рассказал о запланированной встрече командования флота, и Украина использовала эту информацию, чтобы определить время своего удара.
Война Украины: последние новости
Как писал УНИАН, эффективность российских войск в Украине заметно возросла с тех пор, как они начали активно использовать спутниковые терминалы Starlink. Поставки этих терминалов в Россию запрещены в соответствии с американскими санкциями. Однако в России функционирует черный рынок "Старлинков".
Также мы рассказывали, что удары РФ по Одессе могут спровоцировать войну с НАТО. Россияне пытаются бить по гражданским зерновозам, но есть риск, что какая-то ракета полетит не туда, куда ее запустили.